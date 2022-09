Serena Enardu conferma: è di nuovo amore con Pago?

Con le sue spiegazioni in amore Serena Enardu conferma che è tornata con Pago?

E’ felice Serena Enardu e si vede, è tornata con Pago, lo conferma parlando di coppie che ci riprovano e che continuano a crederci. Loro sono una di quelle coppie che non si arrende, che passa mesi interi pensando ad altro e poi la magia è così forte che tornano insieme. Che l’amore fosse tornato era già nell’aria ma anche se Pago e Serena Enardu non si sono ancora mostrati insieme non c’è più dubbio. “Credo che quando c’è una magia, una alchimia forte ma vale la pena provarci e riprovarci ogni volta che le persone lo ritengono opportuno ma soprattutto quando le persone che si incontrano provano tutto questo” è la risposta della bella ex tronista sarda a chi le chiede se crede nelle seconde e terze occasioni.

Serena Enardu esprime un desiderio

In passato non aveva gli stessi pensieri sull’amore ma oggi è cambiato qualcosa. L’influencer ha un gran seguito sui social, le follower vogliono sapere tutto di lei che dopo avere parlato dell’amore e confermato a modo suo il ritorno con Pago svela il suo desiderio più grande. In questo momento ne ha solo uno, che suo padre stia bene, che guarisca. A chi le chiede se vorrebbe un altro figlio risponde sincera che oggi non ne sente il desiderio ma quando Tommaso era piccolo quello era il momento giusto per averlo, un anno dopo la nascita di suo figlio.

Tommy è ancora in America, confessa che non è gelosa ma è sicura di essere più brava della mamma americana. Svela anche qualche segreto di bellezza, ovviamente mangia bene, si allena, continua attenzione alla pelle, anche nella detersione e più di tutto circondarsi di persone positive, evitare le altre, in questo modo si sorride sempre e fa solo bene. Pensare positivo deve diventare un allenamento… non c’è dubbio: Serena Enardu è in un periodo felice in amore.