Dolcissimo Eros Ramazzotti con Aurora all’Arena di Verona: papà e nonno innamorato

Quanta dolcezza nel gesto di Eros Ramazzotti per sua figlia Aurora all'Arena di Verona

Tra Eros e Aurora Ramazzotti da sempre c’è una meravigliosa storia d’amore, quella tra padre e figlia ma tra qualche mese il cantante sarà anche nonno. Aurora Ramazzotti continua a non parlare della sua gravidanza, che è incinta il gossip lo suppone già da un po’, era estate quando qualcuno la vide entrare in farmacia con Michelle Hunziker per comprare un test di gravidanza. Per la prima volta Aury non ha smentito il dolce pettegolezzo e ha chiesto di rispettare il suo silenzio, che adesso non è il momento di parlarne. Intanto, appena può corre ad un concerto del suo papà; non ha perso la prima data del nuovo tour e ieri era all’Arena di Verona, da sola, solo per lui.

Eros Ramazzotti bacia sua figlia mentre canta Cose della vita

E’ una delle sue canzoni più celebri, Eros la canta guardando il suo pubblico ma alle sue spalle, in un angolino, c’è la sua Aury che segue il concerto, da sola. Si avvicina a lei mentre la indica e canta “Sto pensando a te”. Due baci dolcissimi per la sua primogenita, da sempre il suo amore più grande.

Aurora non dice nulla sulla dolce attesa ma tra le storie di Instagram pubblica scatti che non mostrano più la pancia. In una è nascosta dalla giacca di jeans, nelle altre il taglio dello scatto non mostra molto.

Il cantante romano è sempre stato molto presente e molto affettuoso nella vita di sua figlia, il loro legame è lo stesso che hanno da sempre anche Aurora e Michelle. Due genitori meravigliosi anche se il loro matrimonio è finito troppo presto ma non per mancanza d’amore. Tutti attendono il dolce annuncio di Aurora Ramazzotti, quando finalmente Michelle Hunziker ed Eros potranno dire che stanno per diventare nonni e svelare le loro nuove emozioni.