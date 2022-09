Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini beccati a Milano ma la reazione è inaspettata

Il settimanale Chi mostra le foto di Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: beccati ecco come hanno reagito

Sono i paparazzi a confermare la storia d’amore tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini. Arrivano le foto della coppia sul settimanale Chi ma tra gli scatti c’è anche la reazione della coppia quando si accorgono di essere stati beccati dai fotografi. Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini erano a Milano, in strada, difficile non notarli, non sembravano volersi nascondere ma poi sembra abbiano provato a depistare tutti. Non ci sono riusciti perché di loro due insieme si parla già da tempo, i paparazzi erano e sono sulle loro tracce. Dopo le vacanze di coppia sono tornati a Milano e i fotografi della rivista Chi li hanno immortalati per le vie del centro. Stavano passeggiando ma quando si sono accorti dei flash hanno provato a separarsi. Troppo tardi, le foto erano già state scattate.

Elisabetta Gregoraci bellissima durante la passeggiata con il suo nuovo compagno

Non c’è niente di ufficiale, la Gregoraci e Fratini non hanno mai detto nulla sul loro legame, solo Flavio Briatore si era esposto dicendo che non credeva in questo gossip. Dovrà invece crederci. Elisabetta e Giulio dopo un po’ di shopping super lusso si sono coccolati con un pranzetto con le amiche, ovviamente in un noto ristorante e con i paparazzi sempre alle calcagna. Anche lui perfetto, elegantissimo nel suo completo blu ma quando l’imprenditore ha visto i fotografi si è subito separato dalla Gregoraci, lei è entrata in un hotel, poi si sono accordati al telefono per un altro incontro. Un comportamento che fa capire un po’ di cose.

Fratini è l’ex fidanzato di Roberta Morise, tra loro sembra non sia finita benissimo ma cosa dirà adesso Briatore? Inoltre, sempre Giulio Fratini nel 2020 faceva coppia con Raffaella Fico ma è durata poco più di qualche mese. Per concludere, sembra ci sia stato anche un flirt tra l’imprenditore e Aida Yespica. Magari Briatore si preoccupa che la madre di suo figlio Nathan possa soffrire.