Primo compleanno di Totti con Noemi in un ristorante a Roma. C’erano anche Chanel e Cristian

E' il Messaggero a raccontare i dettagli del primo compleanno di Francesco Totti insieme a Noemi

E’ il Messaggero a ricostruire quello che nessuno ci mostrerà sui social ( impossibile capire se vedremo delle foto nelle prossime settimane). Francesco Totti ha festeggiato ieri il suo 46esimo compleanno e lo ha fatto ovviamente a Roma, nella sua amata città, in un noto ristorante della capitale. Insieme a lui, gli amici di sempre e i suoi figli. Ovviamente, c’era anche Noemi, questa volta non più amante clandestina ma compagna ufficiale dell’ex capitano della Roma. Gli invitati di Francesco Totti, secondo quanto racconta il Messaggero, hanno cenato insieme alla famiglia, tutto a base di pesce per questa festa di compleanno e poi anche la torta, per augurare all’ex di Ilary Blasi, un nuovo anno, pieno di felicità e amore. Insieme a Totti, c’erano anche i suoi figli più grandi. Sarebbero stati avvistati alla festa sia Cristian che Chanel. I due figli di Totti, hanno speso parole dolcissime per il loro amato papà nel giorno del compleanno, con due dediche davvero emozionanti sui social, a dimostrazione che tra loro, i rapporti sono magnifici e non c’è nessun genere di tensione. Ufficializzata anche la presenza di Noemi nella vita di Totti: ieri ci sarebbe stato anche un bacio tra i due, davanti ai figli dell’ex capitano giallorosso, ormai grandi per comprendere che i matrimoni possono finire ma si va avanti.

Festa in incognito per Totti ma le indiscrezioni trapelano

Nonostante Totti abbia cercato di limitare i danni, con la speranza di non vedere foto di questa serata sui giornali, alcune indiscrezioni appunto, sono trapelate. Sul Messaggero oggi si legge, in merito agli invitati al compleanno: “Presenti solo le persone che gli vogliono bene davvero, dagli amici Ezio e Giancarlo (Pantano) fino all’inseparabile Vito Scala, adesso dirigente della Roma. ” Totti sarebbe arrivato con una macchina diversa, per evitare di essere subito paparazzato sperando che questo momento, resterà privato.