Nessuna lite o crisi per Jennifer Lopez e Ben Affleck ma una storia d’amore perfetta

Arriva la smentita, nessuna crisi o lite furiosa per Jennifer Lopez e Ben Affleck ma addirittura una vera favola d'amore

I Bennifer non sono in crisi: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono più innamorati che mai. Dopo le notizie di ieri sulla quasi rottura tra Ben e Jennifer con l’attore che sembrava fosse andato via di casa dopo una lite furiosa arriva la smentita. A smentire le voci di separazione tra JLo e Ben Affleck è US Weekly. Il magazine riporta che la coppia è ancora nella fase della luna di miele, questo per riportare l’esatto contrario di quanto spifferato da Radar Online. Chi ha ragione? Sembra che una fonte vicina ai due attori abbia riferito al magazine che tra loro tutto procede per il meglio aggiungendo dettagli della vita matrimoniale, quanto entrambi facciano per l’altro e per i figli.

Una storia d’amore perfetta per Ben Affleck e Jennifer Lopez

Sarebbero quindi gli invidiosi ad avere intravisto subito una possibile separazione, magari la lite di coppia non c’è stata nemmeno.

“Ben e Jen sono ancora nella fase della luna di miele. Sono innamorati persi l’uno dell’altra. Essere diventati marito e moglie non ha cambiato molto la loro relazione, eccetto per il fatto di averla resa ancora più solida – riporta US Weekly – Stanno cercando una casa da comprare insieme e sperano di trovarne presto una che renda felici entrambi”.

Tutto perfetto in famiglia anche con i figli: lei è mamma di Max ed Emme, Ben è papà di Violet Anne, Seraphina Rose Elisabeth e Samuel, nati dal matrimonio con l’attrice Jennifer Garner. Ben sembra sia molto paterno con i figli di Jennifer Lopez. Sono una famiglia allargata ed entrambi lavorano duro. La Lopez adora cosa sta facendo suo marito per la famiglia, per i suoi figli; inoltre, lui è anche andato a trovarla sul set. I cinque figli vanno così d’accordo che non vedono l’ora di festeggiare qualunque ricorrenza. Tutto procede per il meglio.