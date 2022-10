Helena Prestes e Antonino Spinalbese storia d’amore lampo: il motivo

Helena Prestes parla per la prima volta della sua storia con Antonino Spinalbese

Helena Prestes e Antonino Spinalbese sono stati una coppia per qualche mese, ed è anche parecchio bizzarro che nella casa del Grande Fratello VIP 7, l’ex di Belen si sia ritrovato accanto Nikita, che è una delle migliori amiche della brasiliana. Forse anche per questo il rapporto tra i due vipponi non decolla e resta “freddo” perchè Spinalbese non gradisce parlare di quello che è successo con Helena. Ma è stata la bella italo-brasiliana a raccontate qualcosa in più di questo rapporto, raccontando che cosa è successo tra lei e Antonino e i motivi per i quali, tra i due, sarebbe appunto finita.

Intervistata da Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli a GFVip Party, Helena ha ammesso perché il loro amore si è spento nel giro di pochi mesi.

Helena e Antonino Spinalbese: come mai la storia è finita?

“Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace, non c’è stato verso di conoscerci”, spiega la modella nella sua intervista con Soleil e Pierpaolo, parlando per la prima volta della sua storia con l’ex di Belen. “Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci’” racconta l’ex concorrente di Pechino Express. E ancora: “Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto. Non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip, è molto focalizzato su sua figlia”. Ed effettivamente, anche nella casa del Grande Fratello VIP, Spinalbese ha più volte spiegato che in questo momento, il suo unico e solo amore è sua figlia, anche per questo porta una fede al dito, che in qualche modo rappresenta il fatto che lui si senta impegnato.

C’è da dire però che nei mesi estivi, il bell’Antonino si è accompagnato con diverse ragazze, a quanto pare però, tutte storie che non hanno avuto per lui molta importanza.