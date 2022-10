Angela Melillo, le foto del matrimonio e gli imprevisti: “Eravamo emozionatissimi”

Bellissima Angela Melillo nel suo abito da sposa. Finalmente le foto del matrimonio

Abbiamo dovuto attendere qualche giorno per le foto del matrimonio di Angela Melillo e Cesare San Mauro, le pubblica il settimanale Chi mostrando la bellezza della sposa e tutta la dolcezza del sì. La festa per il matrimonio di Angela Melillo ci sarà a maggio con tanti invitati, famiglia e amici, la scorsa settimana invece la coppia ha detto sì con una cerimonia breve. E’ stato un matrimonio veloce ma non per questo meno importante. Subito dopo le promesse di matrimonio la Melillo e suo marito hanno preso un aereo e sono andati a Vienna, una brevissima luna di miele. Non volevano più attendere, per questo si sono sposati così in fretta e senza grandi festeggiamenti ed è la soubrette a spiegare tutto.

Angela Melillo si è sposata ed è tanto felice

“So benissimo che non siamo due ragazzini di primo pelo, ma chissenefrega. La nostra voglia di nozze è stata più veloce del pensiero di organizzare le nozze stesse, la festa però non ce la negheremo, il party lo faremo la prossima primavera. Io e Cesare ci siamo tenuti e stretti la mano per tutto il tempo della celebrazione – ha confidato – Eravamo emozionatissimi. Che devo dire di più: sono felice”.

Non sono mancate emozioni e risate. E’ entrata in Campidoglio accompagnata da sua figlia Mia che ha 14 anni. La Melillo bellissima nel suo tubino bianco, nessun abito da sposa eccessivo. Al settimanale di gossip ha raccontato cosa è accaduto prima delle nozze, un attimo prima del sì: “Quando sono arrivata in Campidoglio invece di trovarlo nella sala rossa con il cerimoniere, l’ho trovato fuori come un invitato qualsiasi, l’ho guardato e gli ho detto “che ci fai qui? Vai dentro, non mi devi vedere prima’. Poi all’ingresso con il cuore che batteva fortissimo… colpo di scena: sbagliano musica. Si erano confusi con il matrimonio precedente, mi fermo un attimo e scoppio a ridere, con mia figlia sottobraccio”. Attendiamo il party di maggio.