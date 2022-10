Ilaria D’Amico parla di famiglia allargata e commenta la separazione di Totti e Blasi

Ilaria D'Amico al contrario di Alena Seredova è felice della sua famiglia allargata, commenta le scelte di Totti e Ilary Blasi

Ilaria D’Amico sta per tornare in tv con un nuovo programma, dal 27 ottobre con Che c’è di nuovo, e riappare tra interviste e ospitate, racconta come va con Gigi Buffon e cosa non va tra Totti e Ilary Blasi. Il gossip sta bene su tutto e Ilaria D’Amico questa volta si lascia andare, parla della sua famiglia allargata e della ex coppia più chiacchierata del momento, che lei conosce bene. Ne parlano tutti e tra una risposta e l’altra a La Repubblica Ilaria D’Amico pensa che sia Ilary che Totti avrebbero voluto un finale diverso, anche nel dirsi addio. E’ convinta che non avrebbero voluto tutto questo clamore, non devono di certo arrivare a fine mese, ma che il risentimento li ha traditi. Prova per loro tenerezza, non li condanna, consiglia ad entrambi di darsi del tempo perché saranno per sempre genitori anche se non saranno mai più una coppia.

Ilaria D’Amico dagli errori del passato a Gigi Buffon

“Mi sembrano due bravissime persone finite in un frullatore di livori reciproci – dice di Totti e Blasi – Secondo me anche loro avrebbero voluto tenersi lontani da questo terribile clamore. Nessuno deve arrivare alla fine del mese. Conoscendoli, penso che entrambi avrebbero voluto l’opposto rispetto al risentimento che sta uscendo… per loro provo tenerezza. Avranno bisogno di tempo per non sentirsi più come coppia, ma solo come genitori. E lo sei per sempre”.

Tra Ilaria D’Amico e Gigi Buffon tutto procede a gonfie vele, lei è più felice del solito, altro che crisi e si lascia andare parlando di famiglia allargata, quella che Alena Seredova non vorrebbe mai. “Per me al secondo giro impari dagli errori del passato, il senso della stare insieme è supportarsi e non sopportarsi: stiamo bene insieme, è una cosa spontanea”. La giornalista ha aggiunto: “Abbiamo una bella famiglia allargata, quattro figli maschi. La mia era fatta tutta da donne. Lui è un navigatore a vista, quando il mare è agitatissimo è una sicurezza: è solido. In questo periodo, in cui succedono tante cose nella nostra vita, anche scelte logistiche, mi rassicura dicendo ‘Amore, questo è il programma che volevi fare, e lo fai’. Fantastico”.