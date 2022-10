Lorella Boccia, la prima festa di compleanno della figlia

La figlia di Lorella Boccia compie un anno e la festa di compleanno è dolcissima

Un’emozione grandissima per Lorella Boccia e Niccolò Presta festeggiare il primo compleanno della loro bimba. Luce Althea, la figlia di Lorella Boccia, è nata il 20 ottobre del 2021 regalando una nuova vita alla sua mamma e al suo papà, anche se non è stato tutto semplice. La ballerina pubblica le foto della festa di compleanno di sua figlia, la prima festa, dolcissima, ammette tutta l’emozione ma anche il divertimento. Foto tenere, momenti che resteranno per sempre nel cuore, anche quando Niccolò gioca con sua figlia che felice si tuffa nelle palline. “Vi amo amori miei” scrive Lorella Boccia e poi ringrazia tutti per il party, per la voglia di condividere tanto amore.

Lorella Boccia il primo compleanno di Luce Althea

“Siamo appena tornati a casa. Ero così emozionata (sicuramente più di Luce Althea). È stata una giornata piena di amore, commozione e divertimento. Le nostre famiglie e i nostri amici piccoli e grandi hanno reso tutto incredibilmente speciale. Buon primo compleanno amore della nostra vita. Eri stupenda!” ha scritto la ballerina e conduttrice mostrando un po’ della bella serata.

Niccolò Presta desidera tanto avere una bambina, era sicuro sarebbe nata una femminuccia. Lorella ha dovuto affrontare momenti difficili, le notti insonni perché la piccola non dormiva, momenti che tante mamme conoscono bene. Adesso va meglio e le emozioni diventano sempre più numerose.

Per organizzare la festa del primo compleanno di Luce Althea ha chiesto la consulenza a chi ha organizzato anche il matrimonio tre anni fa. Palloncini rosa, mongolfiera e a tutti una borraccia come regalino da portare a casa. Tutto perfetto. “Ci siamo conosciute tre anni fa e rese il nostro matrimonio indimenticabile, Dopo tre anni ancora insieme in un giorno altrettanto speciale” è il suo grazie alla wedding planner Eva Presutti.