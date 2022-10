Claudia Gerini confessa la pazienza necessaria per la sua famiglia allargata

Claudia Gerini racconta come fa a gestire la sua famiglia allargata con i padri delle figlie

Claudia Gerini parla della sua famiglia allargata, della pazienza che ha dovuto sempre avere nel crearla ma tutto è per amore delle due figlie che per lei restano sempre bambine. L’attrice svela come riesce ad organizzare le feste, anche il Natale tutti insieme. E’ al settimanale F che racconta i sacrifici necessari per amore della famiglia allargata, non è per niente semplice ma mentre altri non vogliono sentire parlare di queste situazioni così difficili da gestire lei spiega come fa. Claudia Gerini ha due figlie, Rosa che ha 18 anni ed è nata dal matrimonio con Alessandro Enginoli, sono stati sposati solo 2 anni, dal 2002 al 2004. La piccola di casa è Linda, ha 16 anni ed è nata dalla lunga storia d’amore tra Claudia Gerini e Federico Zampaglione; sono stati insieme dal 2005 al 2016. Attualmente la Gerini è single magari questo rende un po’ più semplice occuparsi della famiglia allargata o forse no.

Claudia Gerini prepara il Natale con la famiglia allargata

E’ ovvio che per organizzare il Natale con tutta la famiglia allargata sia necessario anticipare i tempi, gli ultimi anni lo hanno passato tutti insieme a casa della sorella di Claudia, davvero tutti insieme, nuovi compagni compresi.

E’ la pazienza la prima dote, la prima regola: “Ho messo al primo posto la felicità delle bambine e tengo sempre a mente perché ho scelto i loro papà” questo è un ottimo consiglio ma subito aggiunge: “Per carità, ricordo anche i motivi per cui poi ho fatto un passo indietro, ma non voglio che le mie scelte gravino su di loro” è questo è il punto fondamentale ma in pochi ci riescono. “Negli ultimi anni passiamo anche il Natale tutti insieme da mia sorella, nuovi partner compresi” e dopo il covid per tutta la famiglia sarà davvero importante ritrovarsi tutti insieme.