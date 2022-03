Claudia Gerini: “Noi donne siamo piene di sensi di colpa”

Anche Claudia Gerini racconta il suo percorso di psicoanalisi, a Oggi è un altro giorno spiega che le ha insegnato a dire di no, a sentirsi più leggera dopo. “Noi donne siamo piene di sensi di colpa” è in questa frase che racchiude tutto, è la verità, non solo la sua verità, è una frase che appartiene davvero o quasi tutte le donne. Claudia Gerini con la sua intervista regala alle donne parte della consapevolezza che ha acquisito: “Ho scoperto che dobbiamo a volte difenderci da queste sovrastrutture perché quando siamo piccole ci inculcano un po’ qualcosa che noi poi dobbiamo un po’ scardinare. Noi donne siamo perseguitate dal senso di colpa, nasciamo con il file del senso di colpa dentro e tutta la psicoanalisi è per smontarlo”. L’attrice e regista parla in modo semplice di argomenti molto importanti, lo fa aggiungendo anche qualche battuta ma è tutto relale, l’ha vissuto sulla sua pelle ma si è regalata un percorso importante per arrivare a sentirsi leggera.

Claudia Gerini a Oggi è un altro giorno

“Mi sono spesso sentita in colpa e ho dovuto giustificare il perché dicevo di no”. La psicoanalisi le ha insegnato a dire di no con fermezza, con tranquillità, prima invece era una condizione che le creava un’ansia terribile. Adesso è in grado di fare un passo indietro senza dovere per forza giustificare ogni cosa.

La sua intervista è lunga e interessante, racconta dei genitori che sono ormai separati da 30 anni, lei ne aveva 18 e per praticità decise di restare con il padre. A parte i primi anni difficili i suoi genitori hanno imparato a convivere con la separazione, hanno così continuato a vedersi per le figlie, per fare degli acquisti, nelle occasioni necessarie anche alla famiglia.

Racconta di Federico Zampaglione, è stato un grandissimo amore; racconta delle sue figlie, meravigliose, della grande che studia in America; di lei che ha iniziato a lavorare molto presto, da adolescente per la grande passione che ha per il suo lavoro. Oggi è anche regista.