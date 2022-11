Alena Seredova: finalmente il battesimo di Vivienne come lo desideravano mamma e papà

Finalmente Alena Seredova ha festeggiato il battesimo della piccola Vivienne, la figlia nata dall'amore per Alessandro Nasi

Una giornata di gran festa per Alena Seredova e Alessandro Nasi, il battesimo della figlia, la piccola Vivienne. Finalmente Alena Seredova è riuscita ad organizzare il battesimo della sua bambina, lei e Alessandro Nasi hanno voluto una cerimonia intima e raccolta. Il desiderio era che non mancassero le persone più care, la famiglia. Tutti insieme in chiesa hanno assistito alla benedizione, a tutta la funzione che ha aggiunto altra gioia e serenità. Ovviamente con Alena e Alessandro i figli che la modella ceca ha avuto nel matrimonio con Gigi Buffon, David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon. Flash per tutti ma la protagonista non poteva che essere la piccola Vivienne. Tenerissima nel suo abitino di tulle bianco e un cappottino di montone per proteggersi dal freddo. Cappotto per tutti ma Alena in chiesa ha tolto il soprabito mostrando il suo tailleur pantalone bianco.

Il battesimo di Vivienne, la figlia di Alena Seredova e Alessandro Nasi

Deliziosa la piccola di casa che ha posato per tutte le foto con tanta pazienza. Con lei i genitori, la nonna e i fratelli in prima fila ma dopo la cerimonia c’è stata la festa. Tutto con grande semplicità, una festa sobria per il battesimo. La splendida Seredova ha mostrato sul suo profilo social le immagini della figlia che giocava nella loro casa. Di sera famiglia e amici più cari alla cena terminata con un dolce brindisi.

Chissà se anche il matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi sarà così semplice e sobrio come il battesimo della piccola Nasi. In estate è arrivata la proposta di matrimonio, una vera sorpresa per tutti, anche per la sposa. Il sì arriverà nel 2023 e lei spera di essere in gran forma, sceglierà solo all’ultimo momento il suo abito da sposa. Una coppia che da sette anni sta costruendo una famiglia piena di felicità, senza effetti speciali.