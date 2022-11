Anna Falchi pranzo con il nuovo compagno e i figli: la famiglia è già allargata e felice

La felicità di una famiglia allargata, quella di Anna Falchi a pranzo con il nuovo compagno e i rispettivi figli

Un pranzo a Fregene con la figlia, il compagno e il secondo figlio di lui e Anna Falchi esce allo scoperto, mostra come il suo nuovo amore la sta facendo sognare. Anna Falchi e Walter Rodinò hanno iniziato a frequentarsi in estate sembra che tutto proceda davvero a gonfie vele. Il nuovo importante legame è arrivato dopo la rottura della conduttrice con Andrea Ruggeri, dopo una storia d’amore durata davvero tanti anni e finita con i tentativi di una convivenza che li ha portati all’addio dopo ben 11 anni. Sembra che non si siano lasciati in ottimi rapporti ma è ormai acqua passata, adesso Anna Falchi appare felice e a giudicare dalle foto pubblicate dalla rivista Chi sembra che oltre a sua figlia Alyssa adesso a farla sorridere ci sia anche il suo nuovo compagno.

Anna Falchi e Walter Rodinò con i figli

A pranzo la famiglia allargata si gode gli ultimi tiepidi raggi di sole, hanno scelto Fregene e hanno deciso di fare sul serio. Le presentazioni ci sono già state, a giudicare dai sorrisi le prove di famiglia stanno dando l’esito sperato. Forse questa volta è davvero la volta giusta per la Falchi, forse questa volta potrà raccontare di una felicità capace di durare nel tempo, senza crisi, o meglio senza quelle crisi che finiscono sulle riviste di gossip.

A pranzo con la coppia ci sono i loro figli, Alyssa nata dalla precedente relazione di Anna Falchi con Danny Montes, prima del matrimonio dell’attrice con Stefano Ricucci. Con Rodinò c’è il suo secondogenito. Tutti e quattro insieme al ristorante, tutti e quattro nella stessa auto.

Il piccolo gruppo non si è sottratto ai paparazzi, nessuno si è infastidito per i flash dei fotografi. Anna Falchi ci è abituata ma il suo quadretto familiare prosegue con serenità la giornata. Una deliziosa uscita a quattro perché per entrambi è importante il parere dei figli, che non sono più così piccoli. E’ l’esperto in comunicazione aziendale che sembra sia riuscito davvero a fare innamorare di nuovo la splendida Anna Falchi.