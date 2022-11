Al Bano ha avuto un’amante per tre anni? La reazione di Loredana Lecciso

La reazione di Loredana Lecciso al racconto della presunta amante di Al Bano

L’accusa della presunta amante di Al Bano ha lasciato di stucco chi segue il gossip ma come ha reagito Loredana Lecciso? Al Bano Carrisi è finito di nuovo al centro della cronaca rosa ma questa volta non a causa di Romina Power né della ben più giovane compagna. Tutto per il racconto dell’avvocatessa spagnola Patricia Donoso. Ne abbiamo già parlato, abbiamo già raccontato che la Donoso è certa di ciò che racconta, che il cantante di Cellino San Marco è stato il suo amante per ben tre anni. Lui ha sempre smentito fino al punto di volere un quasi faccia a faccia in tv, sempre la tv spagnola, con la presunta amante. L’incontro c’è stato, è andato in onda ma niente di fatto, ognuno è rimasto della propria idea. In tutto questo qual è stata la reazione di Loredana Lecciso?

Loredana Lecciso crede alla presunta amante di Al Bano?

Se c’è stata un’amante molto probabilmente la Lecciso sarebbe la donna tradita. Considerando che lei e Al Bano tra alti e bassi stanno insieme da tanti anni è Loredana Lecciso ad avere il diritto più di tutti di arrabbiarsi.

E’ il cantante a rivelare quale è stata la reazione della compagna quando ha saputo di queste ormai famose accuse. “Da donna intelligente quale è non ha mai preso in considerazione il fatto” ha commentato Al Bano Carrisi al settimanale DiPiù Tv. Quindi, la Lecciso non ha mai creduto a quanto racconta la Donoso. A rendere ancora più tranquilla Loredana ci pensa il suo compagno che sembra avere dato mandato al suo avvocato in Spagna di procedere contro l’avvocatessa che dice di avere avuto un lungo legame con lui.

“Ha scelto me per farsi pubblicità” continua a ripetere. E tutto sembra essere dalla parte del cantante. Infatti, lui si è presentato nella trasmissione spagnola per smentirla, lei non ha avuto il coraggio, si è limitata al collegamento da Los Angeles.