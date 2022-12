Carolyn Smith al marito: “Dopo una bella litigata torna l’amore”

Carolyn Smith scrive un post per il marito e rivela cosa c'è alla base del loro amore

Carolyn Smith e suo marito stanno insieme da 33 anni, la giudice di Ballando con le Stelle non nasconde le difficoltà di una coppia, come per tutte le coppie. Ha scritto un post per il suo Tino, per l’unica persona che da sempre gli è accanto. Sono una coppia, sono una vera forza e Carolyn Smith sceglie un selfie per dire a tutti: “Attenti a quei due” ma lo fa col sorriso. Racconta con poche parole dell’amicizia che c’è tra loro due, della forza che è alla base della loro unione, quella di potere dire tutto con sincerità, ogni cosa, nel bene e nel male. Per Carolyn e Tino la fiducia è tutto, non solo nella coppia. Non sono anni facili quelli che sta attraversando la Smith ma loro due restano sempre insieme anche se è lei la più forte ma è lui la sua metà. Di certo Tino gli starà accanto negli attacchi che riceve nel ruolo di presidente di giuria di Ballando.

Carolyn Smith la dedica al marito

“Dicono che l’unione fa la forza… si è vero ma la questione è “cos’è l’unione”? Amicizia vera. Dove si può dire con sincerità tutto nel bene e nel male e si fortifica l’amicizia. Fiducia reciproca. In qualsiasi situazione. Rispetto – prosegue – Di opinioni diversi, decisione da prendere e la complicità. Difendere e proteggere il proprio relazione personale. Quando situazione esterne attaccano e cercano di rompere l’equilibrio – conclude – Amore e litigio sano. Due opposti che vivono insieme in armonia. Dopo una bella litigata (tanti) si schiarisce l’aria e torna l’amore. Dopo 33 anni insieme siamo unstoppable. Carolyn”.

Carolyn Smith non cede a nessun attacco, non ha intenzione di perdere il sorriso e in un altro post ha commentato: “Il mio colore preferito da ragazzina è il Blue come il cielo, dove erano tutti i miei sogni. Sogni che sono riuscita a realizzare uno per volta, qualcuno facile ma tanti con gli ostacoli. Ostacoli significa per me opportunità a crescere e superare chi o cosa mi ostacoli, con determinazione, convinzione e con una soluzione”.