E’ Alfonso Signorini a rivelare come si chiamerà la figlia di Basciano e Sophie Codegoni

E' Alfonso Signorini a fare un super spoiler rivelando in diretta al Grande Fratello VIP come si chiamerà la figlia di Basciano e Sophie

Quando si dice mantenere un segreto…Solo pochi giorni fa, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono stati ospiti di Silvia Toffanin per parlare del momento d’oro che stanno vivendo. Dai social, avevano annunciato ai loro amati fan, di aspettare un bambino! A un anno dal grande amore nato nella casa del Grande Fratello VIP e a pochi mesi dalla proposta di nozze che Alessandro Basciano ha fatto a Sophie sul red carpet di Venezia, c’è una liete novella per questa coppia. Sophie e Alessandro hanno infatti annunciato che presto saranno genitori di una bambina e sono felicissimi. Sophie infatti aveva più volte raccontato nelle sue interviste di avere il grande desiderio di diventare mamma ma non si era lasciata scappare nulla sul nome scelto per la piccola. Ci ha pensato però Alfonso Signorini che ieri sera, nella diretta del Grande Fratello VIP 7, ha fatto gli auguri a Sophie e ad Alessandro per la lieta notizia e per questa gravidanza ma ha anche spoilerato il nome che la coppia ha scelto per la piccola.

Signorini rivela in diretta come si chiamerà la figlia di Sophie e Alessandro

Ieri sera quindi, Alfonso Signorini ha prima fatto gli auguri a Francesca Cipriani e ad Alessandro Rossi per il loro matrimonio ( senza dire come mai non era in chiesa, visto che era il testimone, come il libretto della Messa testimonia), poi è passato a Sophie e Alessandro. Ha quindi fatto un mega spoiler: “E’ incinta! Aspetta una bambina e si chiamerà Celine! Si chiamerà Celina… la nostra Sophie! Diventiamo zie!“.

Come ha reagito Sophie? Bhè i fan dei #basciagoni non hanno preso benissimo questo spoiler fatto da Signorini mentre la Codegoni ha postato una storia per ringraziare Sonia Bruganelli e Alfonso Signorini per gli auguri arrivati in diretta. Che poi, va detto, voi avete capito se si chiamerà Celin, Celine o Celina questa bambina? Lo spoiler è a metà…