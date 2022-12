Elenoire Casalegno felice esce allo scoperto col nuovo compagno

Elenoire Casalegno è di nuovo innamorata, le foto su Chi svelano chi è il compagno

Elenoire Casalegno è di nuovo felice anche in amore, ha un nuovo compagno e la rivista Chi svela chi è, il suo nome, il suo lavoro. La coppia è stata paparazzata per le strade di Milano, lui è Alessandro, nipote di Mario Corso, ed Elenoire Casalegno ha voglia di mostrarsi in pubblico con il nuovo amore. Sembra si frequentino da questa estate, sembra che siano davvero molto affiatati, complici. Il settimanale Chi pubblica le foto e svela qualche dettaglio. Stanno insieme già da un po’ di mesi ma solo adesso escono allo scoperto, nessuna voglia di parlare della loro storia, non ne hanno bisogno ma vogliono essere una coppia come tante. Si sono conosciuti durante un evento, Elenoire Casalegno era la conduttrice, Alessandro da quel momento non ha smesso di corteggiarla.

Eleonoire Casalegno: chi è il nuovo compagno

Teneri per le strade di Milano, si abbracciano, camminano a braccetto, osservano le vetrine, non badano ai paparazzi e forse non si accorgono nemmeno della loro presenza. Sembra che l’evento che li ha fatti incontrati abbia avuto come organizzatore proprio Alessandro; è il suo lavoro. É un organizzatore di eventi per il Milan Club ed è anche nipote del leggendario Mario Corso, calciatore dell’Inter e della nazionale negli anni Sessanta.

Si sono frequentati tutta l’estate senza fasi beccare, adesso se sono usciti allo scoperto evidentemente sono sicuri del loro legame. Elenoire Casalegno ha confidato che è felice, che finalmente è tornata la serenità anche in amore. La Casalegno ha sempre cercato di tutelare la sua vita privata ma non è semplice. Più volte è stata protagonista del gossip iniziando dalla fine della relazione con Dj Ringo, il papà di sua figlia Swami, poi il matrimonio finito con Sebastiano Lombardi. Oggi è felice con Alessandro, è mamma di una splendida ragazza di 23 anni e il lavoro va a gonfie vele.