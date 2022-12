Tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini spunta di nuovo Briatore

Briatore non molla Elisabetta Gregoraci e la storia d'amore con Giulio Fratini sembra a rischio

Che succede tra Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini? Torna in scena Flavio Briatore, l’ex marito della conduttrice e showgirl, che in realtà non è mai andato via dalla vita di Elisabetta. Non potrebbe mai farlo perché è il papà di Nathan Falco e perché tra i due ex c’è un legame speciale, ben diverso dagli altri ex. Questo sta mettendo a rischio la nuova storia d’amore di Elisabetta e Giulio? A molti sembra strano che la storia sia ancora in piedi perché, come racconta il gossip, sembra che Briatore non li perda mai di vista. In realtà ricordiamo che già in estate, quando non c’era ancora la conferma che Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini stavano insieme, Flavio Briatore aveva raffreddato i pettegolezzi dicendo che per lui non c’era niente tra l’ex moglie e Fratini. Invece, la storia era appena sbocciata e fino a poco tempo fa continuava a fiorire.

Elisabetta Gregoraci sempre legata a Briatore?

Abbiamo visto Ely e Giulio passeggiare a Milano, insieme a Forte dei Marmi, poi nella loro vacanza speciale in Turchia. Non hanno mai detto ufficialmente che stanno insieme, non hanno rilasciato dichiarazioni ma sui social hanno fatto in modo di rendere noto a tutti che sono una coppia. C’è però Flavio Briatore, ancora una volta c’è lui che con la sua presenza sembra stia creando qualche problemino. E’ ciò che riporta la rivista Oggi.

Alberto Dandolo ha rivelato: “C’è ancora affetto tra i due. Lui continua a vegliare su di lei, senza perderla d’occhio”. Briatore è il terzo incomodo? “Forse non tutti sanno che è costantemente aggiornato su quel che riguarda l’ex e il suo fidanzato” ma ci sarebbe anche altro.

Questo è il più classico dei pettegolezzi e riguarda due ammiratori della Gregoraci: “Occhi aperti anche su due nuovi ammiratori: il maturo imprenditore finanziario Roberto Maretto e il giovane personal trainer monegasco di Elisabetta”. Fratini è avvisato, deve darsi molto da fare per conquistare ogni giorno il cuore di Elisabetta perché continua ad essere molto corteggiata e controllata.