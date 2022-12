La poesia di Luca Zingaretti per il compleanno di Luisa Ranieri batte ogni dichiarazione d’amore

Che emozione per Luisa Ranieri ascoltare e leggere la poesia di Luca Zingaretti per il suo compleanno

Che meravigliosa dedica ha scritto Luca Zingaretti per il compleanno di Luisa Ranieri. Una poesia d’amore in romanesco, una dichiarazione d’amore con cui l’attore ancora una volta conferma l’amore per sua moglie e la fortuna di averla accanto. “La mattina che me svejo e nun te trovo accanto” inizia così, con questi versi ma Luca Zingaretti non si limita a riportare ogni frase in quel post per cui ha scelto una foto spettacolare, no, lui declama la poesia fino alle lacrime di Luisa Ranieri. Un’emozione fortissima per l’attrice che dovrebbe essere abituata a Zingaretti che la corteggia da anni, invece Luca trova sempre il modo per sorprendere ed emozionare la sua Luisa.

La poesia di Luca Zingaretti per sua moglie

Oggi la Ranieri compie 49 anni, è legata a Zingaretti da ben 18 anni, lo scorso giugno hanno festeggiato i 10 anni di matrimonio e il loro amore vola sempre più alto, coronato dall’arrivo di Emma e Bianca. Più volte entrambi hanno svelato la stima, l’affetto e la passione che provano per l’altro ma per il compleanno di Luisa Ranieri suo marito ha battuto ogni dedica precedente. E’ la voglia di dare sempre di più, è la voglia di conquistare ogni giorno la donna meravigliosa che sa di avere accanto.

“La mattina che me svejo E nun te trovo accanto, Me sento tutto strano, Me manchi proprio tanto. Sarà che la mattina, Appena apro l’occhi, C’ho voglia de sentitte, Bisogna che me tocchi. Perché quanno me giro e trovo il tuo calore, Er mondo me soride, Se riempie de colore. Sarà quel tuo soriso, Sarà la tua bellezza, L’occhio tuo che me brilla Me da na contentezza! E allora me domando, Sapendo la fortuna, Che vojo nella vita? Nn sto a cercà la luna: La donna tanto amata, Che s’abbraccia a me silente E nun vojo niente altro Nun vojo sapè gnente”.

Non desidera altro che avere accanto lei ogni mattina. La risposta di Luisa Ranieri è l’emozione più forte. Condivide il post di suo marito, aggiunge lacrime e cuori, ogni parola non potrebbe essere all’altezza oggi di quel “Buon compleanno” così unico e speciale.