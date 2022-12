Scoppiano i #Donnalisi: Antonella ed Edoardo si sono lasciati

I #donnalisi non ci sono più! Scoppia la coppia: Edoardo e Antonella si sono lasciati

Dopo aver passato tutta la giornata di ieri a piangere e a confidarsi con i loro amici, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono arrivati a una conclusione. I #donnalisi sono scoppiati: Antonella ed Edoardo si sono lasciati. I telespettatori avranno visto le varie fasi di questa decisione. Ieri mattina e ieri pomeriggio Edoardo, molto provato, ha confidato alle persone che aveva al suo fianco il suo malessere. Antonella forse non si era invece resa conto della gravità della situazione. Quando poi ha visto che in serata, Edoardo Donnamaria stava provando a chiacchierare con gli altri, sorridendo e cercando di non pensare alla situazione, si è sfogata con Milena e Patrizia Rossetti. Ha detto loro che non vuole cambiare per un uomo, che vede Edoardo ridere ed essere sereno con le altre persone, che lei ci sta troppo male. Milena ha detto ad Antonella cose molto simili a quelle che aveva detto a Edoardo e cioè che nella fase iniziale di un innamoramento non si piange sempre, si vive al massimo il sentimento, se succede altro, vuol dire che siamo di fronte a una relazione poco sana. Antonella quindi ha deciso di avere un confronto con Edoardo e di chiarire le posizioni ( la sensazione però è che si aspettasse altro, come si è capito anche dopo, quando ha parlato con Salatino).

Il confronto tra Antonella ed Edoardo e la decisione finale

Antonella quindi, intorno alle 22 di ieri ha deciso di chiedere a Edoardo di parlare. Il Donnamaria non sembrava molto entusiasta e infatti ha spiegato ad Antonella che avrebbe solo ascoltato. Di fronte all’atteggiamento freddo di Edoardo, Antonella gli ha detto che lui più volte le ha mancato di rispetto, che vuole modificare il suo modo di essere e che forse è meglio prendersi una pausa e smetterla. Edoardo ha detto quindi di essere pienamente d’accordo ed è tornato dai suoi amici. La reazione di Edoardo ha turbato moltissimo Antonella che è scappata a letto in lacrime. Salatino ha capito che la sua amica aveva bisogno di conforto. Antonella si è aperta con lui e in lacrime ha detto: “Pensavo fosse quello giusto e invece…”.

Questa sera la puntata, i due terranno la posizione oppure no? Succederà altro nella giornata in attesa poi della diretta del Grande Fratello VIP 7 che ci aspetta oggi su Canale 5? Staremo a vedere.