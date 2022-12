Noemi Bocchi risponde all’ex marito per la gioia del gossip

Noemi Bocchi non resiste, risponde alle accuse dell'ex marito e il gossip prosegue

Noemi Bocchi era rimasta in silenzio, aveva fatto il possibile per non alimentare il gossip e sembrava agire con estrema saggezza. La nuova compagna di Francesco Totti con profilo social privato ma in ogni caso con poche cose cosa da pubblicare alla fine sembra cedere e lanciare frecciatine all’ex marito. Mario Caucci, l’x marito di Noemi Bocchi, ha rilasciato una lunga intervista dedicata alla madre dei suoi figli, non le ha risparmiato niente. Lei evidentemente non è riuscita a resistere, ha avuto bisogno di rispondere e di parlare di quegli 11 anni vissuti con lui. Caucci ha parlato in modo molto esplicito della Bocchi, ha instillato il dubbio che lei sia un’arrivista perché sa come ottenere ciò che vuole, che lei non sia davvero laureata, che non faccia il lavoro che racconta e tanto altro. Ha anche raccontato che la loro storia d’amore è stata meravigliosa perché lui era pazzo di lei fino al punto di mettersi contro tutto e tutti solo per Noemi.

La risposta di Noemi Bocchi all’ex marito

La compagna di Francesco Totti ha atteso un po’ e poi ha scelto una risposta, sottile, studiata, mirata. L’obiettivo forse è quello di far capire a tutti immediatamente che quelle parole piene di ironia sono per lui, il suo ex, il padre dei suoi figli.

Se Caucci ha parlato di amore unico aggiungendo poi solo cose negative di Noemi, la Bocchi ha risposto con un bel grazie, una risposta ironica: “Grazie per questi anni unici” accompagnata da una musica da circo ed emoji sorridenti, per eliminare ogni dubbio.

Tra i due ex è in atto una causa, Noemi Bocchi accusa Mario Caucci di aver “violato gli obblighi di assistenza morale e materiale legati alla potestà genitoriale, serbando una condotta contraria alla morale delle famiglie, in particolare disinteressandosi, dopo essersi allontanato dal domicilio familiare, dei figli minori”. Denuncia che sembra risalire al 2019 mentre i problemi tra i due ex sarebbero iniziati già nel 2017.

La soap diventa sempre più ricca di personaggi e dettagli, il gossip esulta ma queste dovrebbero essere questioni private.