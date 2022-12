Riccardo Scamarcio riunisce la famiglia e torna con la madre di sua figlia

Riccardo Scamarcio è tornato con la sua ex. Le foto scattate a Napoli con lei e la figlia

Tra matrimoni che finiscono e amori che nascono ci sono Riccardo Scamarcio e Angharad Wood che tornano insieme. L’ex coppia ci riprova e dopo la storia d’amore di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli c’è un nuovo inizio. Archiviata la passione tra i due attori c’è un ritorno di fiamma di cui già si vociferava. L’attore pugliese e la manager inglese che hanno una figlia nata nel 2020 sono stati paparazzati a Napoli, tutti e tre insieme, felici, affiatati, complici. Chi li ha visti racconta di un atteggiamento che parla d’amore e che sembra avere cancellato tutto. Affacciati dal balcone della loro camera d’albergo Scamarcio e la compagna fumano una sigaretta, chiacchierano vicinissimi.

Riccardo Scamarcio e la compagna passeggiata a Napoli

Napoli è sempre bellissima e durante le feste di Natale è meravigliosa con le sue luci ed ogni stradina da scoprire. Non manca lo shopping per la coppia che passeggia godendo l’aria che si respira in questi giorni. E’ Riccardo Scamarcio che porta in braccio la piccola Emily, poi la serata si conclude al ristorante dove incontrano anche Belen Rodriguez che per qualche minuto si intrattiene con loro.

La serenità è evidente e in base a quanto riferisce Dagospia sembra che la fine della storia tra Benedetta Porcaroli e Scamarcio sia arrivata proprio per il ritorno di fiamma tra Riccardo e la sua ex, la madre di sua figlia. Davvero strana la vita, davvero strani gli amori che nascono, finiscono, ritornano. Nessuno dei protagonisti racconta nulla, l’attore pugliese da sempre infastidito dal gossip e dalla curiosità che hanno gli altri sulla sua vita privata. Non ha mai raccontato nulla ma le foto scattate a Napoli non lasciano dubbi, ha vinto la famiglia, ha vinto l’amore ed Emily non potrebbe essere più felice nel vedere la mamma e il papà di nuovo insieme.