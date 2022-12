Totti, Chanel e Noemi avvistati a Fiumicino: si parte per il Capodanno oltreoceano

Avvistati a Fiumicino Totti e Noemi, insieme a Chanel: si parte per il Capodanno mentre Ilary Blasi è in Thailandia

Paparazzi ovunque, e del resto, quando incontro Totti e Noemi Bocchi in aeroporto mentre fanno i controlli come tutti i passeggeri in partenza, non puoi che scattare delle foto che diventano in pochi minuti virali. Francesco Totti e la sua compagna sarebbero in partenza per Miami: ne sono certissimi i fortunati passeggeri che si stanno preparando a partire lasciando l’Italia e si sono ritrovati a Fiumicino in compagnia dell’ex capitano della Roma. Se Ilary Blasi è volata in Thailandia, probabilmente con il suo fidanzato Bastian, anche Totti ha scelto una meta calda. Sarebbe diretto a Miami e chissà, forse da lì la rotta è verso una isola paradisiaca ? Non è dato saperlo. A confermare che la famiglia Totti è in partenza, anche Chanel, che pare abbia deciso di passare il Capodanno con papà Francesco. La figlia di Ilary e Totti infatti, ha postato pochi minuti fa una storia sui social, per confermare appunto, la partenza. Non sappiamo invece con se insieme a Francesco e Noemi c’è anche la piccola Isabel ( secondo alcune immagini che circolano sui social, ci sarebbe anche la piccola insieme a papà Totti). Cristian invece, a detta dei ben informati, avrebbe deciso di restare a Roma anche perchè, legato alla sua fidanzata con cui vorrebbe trascorrere l’ultimo giorno dell’anno…

Ilary sceglie la Thailandia, Totti Miami

In comune, i due ex, hanno la voglia di passare questo inizio di anno lontano dal gossip italiano. Via dall’Italia per l’inizio del 2023 e per tutti e due mete calde. Posti lontani dove possono camminare anche per strada senza paura di essere seguiti dai paparazzi e possono godersi le vacanze, respirando tranquillità. Quello che forse, negli ultimi mesi, non hanno potuto fare in Italia, visto che i paparazzi da marzo a oggi, hanno cercato di seguire sia Totti che Ilary in ogni occasione ( e vale lo stesso per Noemi, nuova preda dei fotografi).