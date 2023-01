Federico Lauri commenta la scelta di Letizia: “E’ rimasta con me dopo il coming out, forse le conveniva”

A Verissimo Federico Lauri spiega che la sua ex per tre anni ha accettato di vivere con lui pur sapendo che fosse gay

Nella puntata di Verissimo in onda oggi 21 gennaio 2023 su Canale 5, Federico Lauri, ha raccontato la sua verità. Dopo tanto chiacchiericcio sui social e non solo, Federico Fashion Style ha spiegato che cosa è successo con la sua ex, Letizia, come è finita la storia d’amore e anche di come sono andate le cose negli ultimi anni. Il Lauri ha spiegato che tre anni fa, ha finalmente preso coscienza di quello che voleva davvero. Ha sempre saputo forse di essere gay, ma solo tre anni fa ha preso realmente coscienza di quello che succedeva nella sua vita. E quando dopo tanti anni di relazione con Letizia ha capito che voleva stare con le persone del suo stesso sess* ha deciso di parlare con la sua compagna per raccontarle tutto. Federico Fashion Style probabilmente ha sempre saputo di essere gay ma amava Letizia, con lei aveva un rapporto normalissimo, come se fossero marito e moglie. Insieme hanno avuto una figlia. Poi però ha capito che bisognava essere onesti e sinceri. Ha quindi deciso di raccontare a Letizia, che forse lo ha sempre saputo, di voler cambiare qualcosa nel loro rapporto. Il Lauri ha anche detto a Silvia Toffanin che Letizia leggeva delle chat che le mandavano, lui diceva che gli avevano hackerato i profili social e lei ci credeva. Ma secondo Federico ha sempre saputo tutto.

“Quando gliel’ho detto qual è stata la sua reazione? Mi ha semplicemente detto ‘ ti rimarrò per sempre vicina’, per questo motivo io sono rimasto al suo fianco, perché eravamo una famiglia” ha detto il Lauri che dice di aver fatto sempre tutto pensando al bene per la sua bambina.

Federico Fashion Style parla della sua ex

Oggi il Lauri ha spiegato che per la sua ex farebbe di tutto, perchè è la madre di sua figlia. Però ha qualche dubbio sul suo comportamento. E infatti ha detto: “Poi però dopo ci penso e mi faccio i miei calcoli: se tu sei rimasta con me per tre anni dopo che te l’ho detto e alle mie spalle hai tramato delle cose, beh faccio due più due. E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? “.

E ancora: “Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male perché non pensavo che potesse farmi questo. Dopo un mese dalla nostra separazione lei ha pure pubblicato su instagram che è fidanzata con un altro e spensierata”. Il Lauri non ha neppure apprezzato il fatto che Letizia abbia subito pubblicizzato la sua relazione, sua figlia infatti va all’asilo e qualcuno le ha detto del nuovo fidanzato di sua madre.