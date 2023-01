Bufera per il coming out in tv di Federico Fashion Style: “Non l’ho fatto per soldi”

Dopo l'intervista a Verissimo Federico Fashion Style torna sui social e spiega perchè ha scelto di fare coming out in tv

Nella puntata di Verissimo in onda il 21 gennaio 2023, Federico Lauri, conosciuto dal pubblico come Federico Fashion Style, ha raccontato a Silvia Toffanin che cosa è realmente successo con la sua ex compagna. Per anni Federico, rispondendo alle domande sulla sua sessualità ha detto di essere etero e di amare Letizia, con la quale ha anche avuto una figlia. Ieri invece per la prima volta ha spiegato che tre anni fa, ha fatto con la ex il suo coming out, dicendole di aver capito di essere gay. “Lo sono sempre stato ma forse quell’idea di famiglia normale con mamma e papà mi ha sempre portato a non vedere quello che sentivo davvero” ha detto Federico Lauri a Silvia Toffanin. Parole, quelle del Lauri, che hanno generato non poche polemiche soprattutto da chi lo ha accusato, commentando la puntata, di esser andato in tv solo per soldi o per fama, per una ricerca di visibilità. A detta di molti infatti, non c’era nessun bisogno di andare in tv a parlare di questo, perchè non dovrebbe fare notizia un coming out nel 2023 e per il modo in cui il Lauri ha scelto di farlo. Poche ore dopo la messa in onda dell’intervista per Verissimo, Federico Fashion Style è tornato sui social e ha spiegato i motivi per i quali ha deciso di parlare in tv e raccontare la sua storia. Lo ha fatto perchè la vicenda è di dominio pubblico, ha detto, e perchè sono state dette troppe cose non vede sul suo conto.

Lo sfogo social di Federico Fashion Style

Federico Lauri, poche ore dopo l’intervista, ha quindi deciso di spiegare sui social i motivi per i quali ha scelto di andare in tv per raccontare la sua storia. “Mi dicono che l’ho fatto per soldi, per tanti soldi e non è vero o che l’ho fatto per visibilità, se fosse così lo avrei fatto tre anni fa. L’ho fatto perchè persone vicine a me hanno raccontato cose troppo delicate” ha detto il Lauri. Si riferisce al fatto che per settimane si sia parlato di una sua vita parallela. Una vita parallela a suo dire inesistente visto che la sua compagna Letizia aveva saputo tre anni prima della sua omosessualità ma aveva deciso di restare in famiglia, di vivere con Federico e di avere un rapporto diverso con lui. “Sono stato costretto a dirlo” ha ribadito il Fashion Style. Poi ha concluso: “La vita va avanti, io voglio chiudere mettendo un punto a questo capitolo e girando pagina”.