Edoardo sconvolto dalle accuse di Antonella: “Hai detto che ti ho messo le mani addosso”

Questa volta Edoardo Donnamaria non accetta le accuse mosse dalla sua fidanzata. Antonella lo ha accusato di cose gravissime

Giornata da dimenticare per i Donnalisi. Sicuramente solo una crisi e poi come sempre faranno pace ma nelle ultime ore, per l’ennesima volta, si sono vomitati addosso di tutto. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi hanno discusso in pubblico e non solo. Hanno litigato davanti agli altri concorrenti e se ne sono dette di ogni. Al momento, sono ancora distanti. Edoardo si aspetta le scuse e pretende che questa volta sia Antonella a tornare indietro sui suoi passi. Antonella pensa che per l’ennesima volta Edoardo le abbia detto cose molto forti e si sfoga con Andrea, cercando il suo appoggio. Un momento difficile quindi per la coppia. Edoardo durante la litigata, ha anche spiegato i motivi per i quali questa volta, si è particolarmente infervorato. Non solo la lite odierna, Edoardo ha accusato Antonella di aver usato parole troppo forti contro di lui durante una discussione avuta nella notte: “Hai iniziato a dire che ti mancava l’aria e che ti avevo messo le mani addosso, ma tu non ti rendi conto di quello che dici. Hai detto ‘mi hai messo le mani addosso’, hai cominciato a dirlo te. Ti ho solo dato due buffetti sulle guance e ti ho detto ‘dai vabbè buonanotte’. A quel punto hai cominciato a ripetere ‘tu mi hai messo le mani addosso’. Ma sei matta? “. Edoardo non avrebbe in nessun modo gradito le parole della Fiordelisi.

Ennesima lite tra Edoardo e Antonella: che cosa è successo

Edoardo questa volta non torna sui suoi passi e per l’ennesima volta ha provato a far capire ad Antonella la gravità di quello che è stato detto: “Tu per caso lo sai cosa vuol dire ad un uomo da parte di una donna ‘mi hai messo le mani addosso’? E poi soprattutto in questo contesto lo sai cosa vuol dire?“.

Rabbioso il Donnamaria ha anche aggiunto: “Vuol dire che tu non capisci proprio nulla. No, non capisci nulla Antonè. Sono accuse pesanti. Se tu dici che io ti ho messo le mani addosso… io non faccio la vittima. Hai iniziato a dirlo a letto. Hai cominciato a respirare pesante e ripetere che ti avevo messo le mani addosso. Ma vergognati e metti la testa a posto”.

Antonella però non ci sta e anche davanti agli altri ha spiegato la sua versione dei fatti: “Ho detto mi hai messo le mani addosso, mi hai fatto così (si dà degli schiaffetti sulle guance). Ragazzi lui vuole fare la vittima adesso. Dai non fare la vittima Edoardo ti prego. Vuoi fare pensare a loro chissà cosa, ma come stai messo?! Edoardo mi hai dato due schiaffi così che da arrabbiato non si fa te lo dico adesso“.

Edoardo per l’ennesima volta s è detto deluso da quello che Antonella ha detto e fatto e ora si aspetta delle scuse.