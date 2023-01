Nuove accuse di Edoardo Donnamaria per Antonella: “E’ pericolosa, non fatemi parlare”

Sono pesantissime le accuse che Edoardo ha mosso ad Antonella parlando con Luca Onestini, ecco che cosa ha detto

Doveva essere una serata di divertimento quella nella casa del Grande Fratello VIP 7 il 26 gennaio, si è invece trasformata in qualcosa di molto diverso. Mentre alcuni vipponi si divertivano con il GF VIp Party, per altri la nottata è stata particolarmente faticosa. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria per l’ennesima volta hanno discusso e tra i due è finita malissimo. Sono volate parole pessime, soprattutto Edoardo ha usato parole molto brutte ( ricascandoci) contro la sua fidanzata. Purtroppo il Donnamaria supera più volte il limite. Se anche hai davanti una persona che ti fa perdere la pazienza, nulla giustifica attacchi feroci come quello che abbiamo purtroppo visto di nuovo ieri al GF VIP. Inoltre Edoardo anche fisicamente non rispetta gli spazi dell’altra persona e questo non è un bel vedere. Dopo la feroce discussione avuta in stanza da letto, Edoardo si è sfogato con Luca Onestini, stanco di tutto quello che sta succedendo e ha parlato di quello che è successo con Antonella ma non solo. Edoardo ha mosso delle accuse importanti alla donna che dice di amare…

L’amaro sfogo di Edoardo Donnamaria su Antonella Fiordelisi

“L’altra sera vedevo che piangeva e si copriva con l’asciugamano, le ho tolto l’asciugamano e nemmeno piangeva davvero. Perché fa queste cose? Perché se mi fa passare da aggressivo lei passa per vittima” questo lo sfogo di Edoardo con Luca Onestini. Donnamaria inizia a pensare che Antonella finga pur di passare per vittima e lancia altre accuse: “Lo fa costantemente, vuole passare da vittima. Ripete ‘vergognatevi, non siete sensibili e siete un branco’. La sistematicità con cui fa queste cose è spaventosa. Lo vuoi fare con tutti come strategia? Fallo. Ma non con me! Lei ha tanti atteggiamenti non reali, ma che costruisce per il gioco. Non fatemi parlare.“

Poi altre accuse: “E un’altra notte piangeva e stava sotto le coperte, io le apro le coperte e lei le tirava dicendo ‘no, non mi voglio far vedere che piango‘. Luca, non stava piangendo! Lei è una pericolosa. Per me è pericolosa, perché è una che in un momento di rabbia si può inventare che le ho messo le mani addosso”.