Edoardo e Antonella tentativo di pace fallito. Donnamaria la caccia dal letto: “Vattene da qui”

Ennesima litigata nella casa del Grande Fratello VIP 7 tra Edoardo e Antonella. La discussione finisce nel peggiore dei modi

Giornataccia per i Donnalisi. Vi abbiamo raccontato ieri di come nella casa del Grande Fratello VIP 7 sia successo di tutto. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria hanno passato tutta la giornata a litigare. Il motivo principale che ha scatenato la discussione è il pentimento di Edoardo dopo la puntata di lunedì, nei confronti di Oriana. Edoardo l’ha nominata ma subito dopo si è scusato con lei, rammaricato di come fossero andate le cose. Questo atteggiamento ad Antonella non è piaciuto, soprattutto perchè lei ha il dente avvelenato con Oriana e sperava che davvero il suo fidanzato si fosse schierato dalla sua parte. Il fatto che l’avesse nominata le aveva fatto credere questo e invece…E invece Edoardo dopo essersi scusato con Oriana si è avvicinato alla Marzoli perchè ci tiene a lei come amica, una cosa che Antonella proprio non riesce a digerire. Ci sono state poi altre discussioni, una in particolare con le accuse di Edoardo ad Antonella. La Fiordelisi la notte precedente avrebbe accusato il Donnamaria di cose gravissime. Una situazione così tanti spiacevole che alla fine Edoardo, parlando con Milena aveva anche minacciato di abbandonare la casa nella prossima puntata. E lo stesso ha fatto Antonella che ieri pomeriggio ha avuto un vero e proprio attacco di panico. Anche per questo alla fine nella notte, i due hanno cercato di chiarirsi ma il tentativo di fare pace è finito nel peggiore dei modi.

La discussione tra Antonella ed Edoardo: si sono lasciati di nuovo?

Antonella ha mosso delle pesanti accuse al suo fidanzato, dopo aver riflettuto sugli ultimi accadimenti: “Fino a pochi mesi fa, mi hai mostrato i tuoi lati migliori, poi vorrei capire cos’è successo dentro di te. Io non ti riconosco non sei quello dell’inizio. Comunque quello che fai non mi fa stare bene quindi basta. ” La Fiordelisi per l’ennesima volta ha accusato Edoardo di aver preferito gli amici all’amore: “Dai qui in avanti stai con loro, finisci questo percorso con i tuoi amici. Hai scelto le amicizie , hai perso Antonella , l’hai voluto te. Ti porterai queste amicizie fuori però mi hai perso sappilo. E adesso lasciami stare, forse non hai capito non mi devi chiamare più”.

Donnamaria dopo le parole di Antonella è sbottato e la discussione si è chiusa nel peggiore dei modi: “Tu professi sensibilità e rispetto, però in pochi giorni mi hai detto ‘me**a di uomo’, ‘mi fai schifo’, ‘vergognoso’, ‘senza pa**e’, ‘cane’. Vattene va vai via da qui chi ti ci vuole più“. Quello che sembrava essere un tentativo per fare pace, si è trasformato in qualcosa di diverso. Ma da 4 mesi nella casa assistiamo a questo tira e molla per cui non ci stupiremmo se oggi i due decidessero di tornare pappa e ciccia come prima.