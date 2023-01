Crisi di pianto e attacco di panico per Antonella Fiordelisi che pensa di lasciare il GF VIP delusa da Edoardo

Crisi nera per Antonella Fiordelisi che ha un attacco di panico e minaccia di lasciare il Grande Fratello VIP 7 delusa da Edoardo

Giornata nera, nerissima per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. I due hanno passato diverse ore a litigare e ieri sera poi si sono nuovamente ritrovati faccia a faccia, in mezzo agli altri concorrenti, per un confronto. Tutto era iniziato con il pentimento di Edoardo che si era detto dispiaciuto di aver nominato Oriana e le aveva chiesto scusa. Il suo atteggiamento non era piaciuto alla Fiordelisi e da lì sono iniziate le discussioni. Edoardo ha anche raccontato che nella notte precedente Antonella lo aveva accusato di cose false, aveva iniziato a dire che le aveva messo le mani addosso. Accuse del tutto infondate a detta del Donnamaria che è pronto persino a lasciare la casa, qualora lunedì sera si dovesse parlare nel modo sbagliato di questi fatti. Se Edoardo ha cercato di sfogarsi con le altre concorrenti, in particolare con Milena, Antonella ha avuto una vera e propria crisi di pianto e anche lei ha cercato il conforto di altri vipponi. Edoardo le è stato vicino ma non ha compreso l’atteggiamento di Antonella che a suo dire, questa volta, ha davvero esagerato. Alla fine della serata entrambi, seppur per motivi diversi hanno minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7 nella puntata di lunedì.

Mentre i vipponi continuavano a discutere su quanto stava succedendo, Antonella si era allontanata ed è stata la Murgia ad avvisare che la Fiordelisi non stava bene. “Scusate se vi interrompo, ma Antonella non sta bene. Ha appena detto che vuole andare a casa ed ha un attacco di panico“ ha detto Nicole agli altri richiamando l’attenzione di Edoardo.

Antonella spiega a Edoardo i motivi per i quali sta male

Quando Edoardo si è avvicinato ad Antonella per chiederle che cosa stesse succedendo, la Fiordelisi gli ha spiegato: “Sto male perché non sei come mi aspettavo. Io soffro di questa cosa, per me non è un gioco. Se stai giocando potevi dirmelo prima, e tu non capisci perché sto male, allora significa che non è cosa tra noi. Non sei stato carino nel fare molte cose. Anche la cosa che hai detto che ti ho condizionato per nominare Oriana.” La Fiordelisi ha anche puntato il dito contro Edoardo dicendogli che ormai è diventato per lei una sorta di energia negativa. E ha continuato: “Non voglio più stare male per te basta! Adesso lasciami stare basta voglio andarmene, sei una pessima persona. Sì è successo che Oriana mi ha offesa, sei un bugiardo non ti riconosco più basta! Mi mandi energie negative e mi fai stare male. Io me ne voglio andare basta, me ne voglio andare”.