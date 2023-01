Edoardo Donnamaria pronto a uscire lunedì, vuole abbandonare: “Se succede me ne vado”

Edoardo Donnamaria è sfinito e non sopporta più quello che succede in casa con Antonella: minaccia di lasciare il gioco lunedì se dovesse succedere quello che non si augura

Perchè Edoardo Dommaria ieri ha minacciato di lasciare la casa del Grande Fratello VIP 7? Non tutti i fan del reality possono chiaramente passare il loro tempo sul canale 55 o suoi social per seguire i vipponi e le loro avventure. Ieri è stata una giornata complicata per i Donnalisi. Edoardo e Antonella hanno litigato molto e ci sono state delle rivelazioni importanti. Edoardo infatti ha detto ad Antonella tutto quello che non gli è piaciuto di una delle ultime discussioni avute. La Fiordelisi infatti, mentre erano da soli, avrebbe iniziato a dire che lui le aveva messo le mani addosso. Accuse infondate a detta del Donnamaria che ieri stanco, ha sbottato, decidendo di non rivolgere più la parola ad Antonella. Ma non solo, nel corso della serata si è anche sfogato provando a spiegare a Milena Miconi quello che era accaduto. Il romano ha anche detto che se nella puntata di lunedì dovessero far passare la Fiordelisi come una vittima, lui prenderebbe le sue cose e lascerebbe il reality di Canale 5.

La lite furiosa tra Edoardo e Antonella

Edoardo Donnamaria pensa di lasciare il GF VIP 7: le ultime news

“Follia, questa sta fuori de testa. Ma come le viene in mente di comportarsi in questa maniera? Io le critiche che le faccio, le faccio perché vorrei che lei cambiasse certe cose in primis per lei e poi solo dopo per me e il nostro rapporto. Non posso sempre darle ragione. Eppure mi dice ‘i miei ex erano sempre dalla mia parte’. Lei sta fuori. Lei in questo gioco sembra una bambina in un negozio di caramelle. Io qui dentro sono l’unico che le vuole davvero bene e che le fa notare se sbaglia“. Queste le parole di Edoardo molto rammaricato per tutto quello che è successo con Antonella. Più di una volta infatti le ha fatto notare che non deve fidarsi delle altre persone che la idolatrano o le danno sempre ragione, perchè chi le vuole davvero bene, non lo fa. Ma non ha funzionato.

Milena si è schierata in questo caso dalla parte di Edoardo, ascoltando le sue parole, facendo notare che fa bene a farle notare quando sbaglia. Edoardo però è stanco di questa situazione che va ormai avanti da 4 mesi. “Se sta volta esce fuori che io sono la me**a io prendo la porta e me ne vado. Io lo faccio. Se in puntata fanno credere che sono il cattivo che si è avvicinato ad Oriana io vi giuro che abbandono il gioco“ ha detto il Donnamaria stanco e stufo.