Anna Tatangelo: Mattia Narducci conferma il loro amore

E' il bellissimo modello Mattia Narducci a confermare la storia con Anna Tatangelo; lo fa con una foto

Se Anna Tatangelo si è lasciata andare nel mostrare le foto a Parigi con un nuovo amore non c’è dubbio che la storia con Mattia Narducci sia importante. Ma è proprio il modello a confermare tutto e lo fa pubblicando delle foto importanti. Non semplici storie che poi dopo 24 ore spariscono, Narducci ha pubblicato tutto in una serie di scatti. Racconta della sua ultima settimana, dei quattro Paesi che ha visitato in sette giorni e uno di questi era Parigi. La foto che conferma tutto e non lascia alcun dubbio che Anna Tatangelo e Mattia Narducci stanno insieme è quella della colazione. A pubblicare quella foto è stata prima la cantante: quei due vassoi sul letto di una camera d’albergo, il primo indizio. Poi il bellissimo modello ha confermato tutto con un’altra foto ma è la stessa colazione, impossibile confondersi.

Anna Tatangelo e il modello di Dolce & Gabbana

Sono senza dubbio una coppia bellissima ma se di Anna Tatangelo si conosce molto, adesso Mattia Narducci sa che entra nell’occhio del gossip. Ha 26 anni ed è un modello professionista, ha sfilato per Versace, Dolce & Gabbana, Armani. E’ sempre in giro per il mondo e chissà quando e come avrà conosciuto la cantante di Sora.

Narducci ha studiato alla facoltà di International Management e tra le sue passioni c’è anche la recitazione. Sembra che il nuovo fidanzato di Anna Tatangelo vorrebbe entrare a far parte del cast di una serie televisiva, è una voce che gira, questo non è confermato. Della storia d’amore così romantica non c’è altro da dire, la cronaca rosa attende le foto insieme, le foto di Anna Tatangelo con il nuovo fidanzato, tutti certi che arriveranno presto.

E’ evidente che l’ex compagna di Gigi D’Alessio voglia condividere con tutti un po’ del momento che sta vivendo nella sua vita privata. E’ davvero archiviata quindi la relazione con Livio Cori, anche se quella sembrava la storia giusta dopo la separazione da Gigi D’Alessio. Livio era davvero entrato nella vita della Tatangelo, aveva conosciuto suo figlio Andrea, erano spesso a casa tutti e tre insieme. Narducci dicono sia troppo giovane, ma sono solo pettegolezzi.