Matrimonio a sorpresa per Laura Pausini e Paolo Carta: “Abbiamo detto si”

Laura Pausini ha sposato il suo Paolo Carta: ecco le prime foto del matrimonio sui social

Laura Pausini e Paolo Carta si sono sposati! Qualche giorno fa la notizia delle pubblicazioni e quindi delle imminenti nozze ma nessuno si aspettava di vedere Laura Pausini in abito da sposa. La cantante non aveva commentato la notizia ma ecco che oggi, stupisce tutti con una foto in abito da sposa. Sobria ed elegante, non principessa ma rocker. E’ bellissima Laura Pausini mentre tiene la mano dello sposo. Dopo tanti anni d’amore, il giorno del si. Hanno dovuto attendere, per via della burocrazia e dei tempi di attesa molto lunghi dopo un divorzio ma alla fine, anche Paolo Carta e Laura Pausini hanno detto si! E’ la cantante ad anticipare tutti, postando sui social, la foto delle nozze. Circa un anno fa lei aveva confidato che era arrivato il momento delle nozze, che pensava fosse il momento giusto perché hanno una bella famiglia e perché era un passo che volevano compiere entrambi.

Lo aveva detto anche le documentario in cui raccontava della sua vita, aveva parlato di quanto fosse speciale il legame con Paolo, con la loro Paola ma anche con i figli nati dalla precedente relazione di quello che è oggi, suo marito. Pochissimi giorni fa le pubblicazioni, mostrate dalla rivista DiPiù Tv, una vera e propria anticipazione di queste nozze. Nessuno però si aspettava di vedere così presto le immagini delle nozze. Ed ecco che Laura invece, gioca di anticipo e sposa il suo amato Paolo.

Matrimonio a sorpresa per Laura Pausini e Paolo Carta: la prima foto sui social

Parlando della sua lunga relazione con Paolo, la cantante aveva rivelato: “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Era fuori dalle mie convinzioni. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore. Che invece era forte . Siamo ancora qui, insieme. E Paolo l’ho preso con i suoi tre figli, allora avevano 12, 11 e 3 anni: mai pensato di sostituirmi alla mamma, ma non volevo che questa storia potesse, anche minimamente, procurare danni a loro”. Una relazione che ha dovuto affrontare tanti ostacoli, momenti difficili e anche dicerie, come le parole di Alda d’Eusanio che nella casa del GF VIP aveva lanciato accuse pesantissime nei confronti del marito di Laura Pausini. Parole che le erano costate persino la squalifica.

Sui social solo uno scatto ma poi anche le storie con le immagini della meravigliosa Paola, una donnina, mentre cammina verso il suo papà e dietro ci sono Laura Pausini e suo padre in attesa del giuramento dell’amore eterno.