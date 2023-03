Totti e Noemi Bocchi, l’attico è troppo piccolo e Francesco pensa al quarto figlio

E' Alex Nuccetelli a raccontare altro su Francesco Totti e Noemi Bocchi: un'altra casa e un altro figlio

E’ Alex Nuccetelli a raccontare altro su Francesco Totti e Noemi Bocchi, di una nuova casa, una villa evidentemente, più vicina all’Eur; ma anche di un altro figlio. E’ alla rivista Novella 2000 che l’amico di Totti spiega che la casa dove Francesco vive con Noemi è bellissima ma non crede ci rimarranno a lungo. Sono in troppi e forse presto saranno ancora di più. E’ da tempo che il gossip immagina che Francesco Totti e Noemi Bocchi presto avranno un figlio insieme, ma al momento ci sono anche altri progetti. Come sempre Nuccetelli trova il modo per elogiare la nuova compagna di Totti e racconta che a casa lei si dà da fare; che la coppia ha una persona che li aiuta ma che non dorme lì. Quindi, Noemi Bocchi si occupa anche dalla casa, l’attico che hanno preso a Roma Nord.

Totti desidera tornare a Roma Sud

Sembra che l’intenzione dell’ex calciatore sia quella di tornare a Roma Sud, dove ha sempre vissuto. “La casa dove vive con Noemi è bellissima, ma non so quanto rimarranno”, questo ha raccontato Alex a Novella 2000. “Francesco ha un altro progetto: vorrebbe prendere un altro appartamento non distante da dove stava prima, all’Eur”. In pratica vorrebbe avvicinarsi alla villa che forse lascerà a Ilary Blasi?

“Deve trovare gli spazi necessari perché ora sono tanti: tre figli lui e due lei, che oltretutto vanno molto d’accordo”, quindi è anche un problema di spazi. Necessitano di una casa più grande; di certo la villa all’Eur è molto più grande dell’attico in cui vivono adesso.

Inoltre, il pr romano ha anche aggiunto: “Credo che Noemi si sia da fare in casa. Hanno una signora che li aiuta, ma non credo dorma lì”. E sull’idea di un secondo matrimonio? Alex Nuccetelli risponde anche a questo: “

“Non credo che Francesco voglia un altro matrimonio, ma un figlio con Noemi potrebbe essere nei suoi pensieri – concludendo – D’altronde lui ha sempre tenuto tantissimo alla dimensione familiare”.

Tutto questo mentre ancora non è iniziata la causa per il divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi ma sembra che le due nuove coppie facciamo di tutto per apparire come perfette, felici, desiderose di un futuro insieme, di avere una bella famiglia.