Piqué si difende: “Ho fatto quello che volevo”

Piqué risponde alle accuse di Shakira con la sua felicità. Se stesso prima di tutti e tutto

Gerard Piqué non è per niente pentito di avere lasciato Shakira e iniziato una nuova storia con Clara Chia. In un’intervista a El Pais l’ex calciatore ha dichiarato di avere fatto semplicemente ciò che voleva, di avere messo se stesso e la sua felicità al primo posto. Gran scelta ma Piqué sembra dimenticare il passato con Shakira, gli impegni di vita che aveva prima. Magari sarà ugualmente un bravissimo papà, sarà di certo così ma nell’intervista parla solo di se stesso, della voglia di essere fedele a se stesso. Tutto giusto ma tutti si chiedono che sia stato anche fedele alla cantante. La canzone ormai famosissima di Shakira che attacca in ogni singola frase il suo ex la conosciamo tutti ma a Gerard Piqué non interessa, non ha intenzione di spendere una sola parola per ripulire la sua immagine. E’ un’ammissione di colpa? Non sembra da ciò che aggiunge.

Piqué felice delle sue scelte

“Ho fatto quello che volevo. Continuo a fare quello che voglio. Il giorno in cui morirò, guarderò indietro e spero di aver sempre fatto quello che volevo. Voglio essere fedele a me stesso” questa la sua spiegazione, non vuole avere rimpianti nel futuro ma non ha nemmeno un rimorso, così sembra o forse non ne vuole parlare.

Shakira invece ha fatto l’esatto contrario mettendo tutto in piazza, alzando il volume della musica. Adesso lei fattura ma non ha detto cose molto carine sul suo ex, papà dei suoi figli, e la sua attuale e giovanissima compagna.

“Non ho intenzione di spendere tempo e soldi per ripulire la mia immagine. Chi mi conosce sa la verità e solo quello mi interessa. Ci sono stati cambiamenti nella mia vita negli ultimi anni e lo sapete tutti, ma ho saputo preservare la felicità. Questo credo che sia la cosa più importante“.

Il testo del brano di Shakira, Music Session 53, ha messo in serio rischio la reputazione di Piqué. Tutte le accuse della cantante colombiane sono in una canzone che cantano e ballano tutti. Non cambia nulla, la migliore risposta dell’ex calciatore è continuare a vivere come ha scelto.