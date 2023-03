Andrea Bosca per la prima volta parla di Ambra Angiolini, del loro amore

Andrea Bosca dice una sola cosa sulla storia con Ambra Angiolini ed è la più bella

Per la prima volta Andrea Bosca parla della storia d’amore con Ambra Angiolini; non dice molto ma quelle poche frasi bastano, rendono l’idea, c’è qualcosa d’importante tra i due attori. Da sempre sono entrambi molto riservati e Andrea Bosca alla rivista Nuovo lo ribadisce ma qualcosa sulla sua compagna, sulla loro vita insieme, la dice. Non si sbilancia troppo, preferisce parlare di lavoro, di progetti professionali, dei lavori già fatti, i ruoli interpretati e quelli che vedremo. Domani sera, 29 marzo su Rai 1 sarà protagonista insieme a Giuseppe Fiorello e Claudia Vismara del film I cacciatori del cielo, la vera storia di Francesco Baracca, asso dell’aviazione militare e civile. Nella vita privata è il compagno di Ambra Angiolini, lei ha ufficializzato sui social il loro legame mostrando le storie con lui e i suoi figli, Leonardo e Jolanda, nati dalla lunga storia d’amore con Francesco Renga. Storie che mostrano una cena con tutta la famiglia, ci sono anche i genitori di Ambra.

Andrea Bosca e Ambra Angiolini, questa volta parla lui

L’attore 42enne non si sbilancia troppo ma dice una cosa molto importante. Alla domanda del settimanale di gossip sulla liason con la Angiolini, nonostante non abbia ceduto ai pettegolezzi e non sua mai finito al centro del gossip dice: “Non amo parlare della mia sfera personale” ma poi aggiunge altro.

“Da bravo piemontese sono molto riservato. Però una cosa mi sento di dirla. La mia vita privata è molto felice” e ha detto davvero tutto senza raccontare niente della vita con l’attrice. E’ una bellissima dichiarazione d’amore per uno che in genere tace sulla vita privata.

La storia è importante; è iniziata sul set mentre lavoravano insieme alla realizzazione di una fiction che vedremo presto in onda.

Carabinieri, La dama velata, I Medici, La porta rossa, Makari, Made in Italy sono solo alcuni dei lavori dove abbiamo visto Andrea Bosca ma lui ha anche una grande passione per il teatro, la stessa che da sempre vive Ambra. Tante cose in comuni, anche la riservatezza ma quelle poche parole sulla felicità valgono tantissimo.