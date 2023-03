I Donnalisi sognano un figlio: “Speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia” dice Edoardo

Sognano di avere un figlio i Donnalisi ma Edoardo mette i puntini sulle i: bello come lei e con l'80% della mia testa...

Nuovo numero della rivista Chi e lunga intervista questa settimana ai Donnalisi. Non abbiamo avuto modo di vederli insieme in tv, vista la squalifica di Edoardo Donnamaria e la decisione del GF VIp di non avere più in studio i concorrenti squalificati, ma li rivediamo sulla rivista di Signorini in tutta la loro bellezza. Bellezza che a quanto pare, è una cosa fondamentale in questo rapporto, visto che i due ne parlano di continuo. Ne parlano anche in relazione alla possibilità di avere un figlio. Quando Antonella era rimasta da sola nella casa, dopo aver ricevuto le sorprese di Edoardo Donnamaria, si era detta pronta a sposarlo e a quanto pare, a pochi giorni dall’inizio della convivenza, i Donnalisi sognano un figlio, che sia bello come Antonella, si augura Donnamaria. I due hanno anche provato, giocando con un’app a vedere come potrebbe essere il bebè, ovviamente bellissimo, spiega il Donnamaria in questa intervista dai contenuti decisamente profondi.

I Donnalisi adesso vogliono un figlio: l’intervista su Chi

Se nella casa del GF VIp hanno sprecato molto del loro tempo a litigare, da quando sono usciti dal gioco, Edoardo e Antonella si mostrano perennemente 3 metri sopra il cielo, sempre insieme e mai separati, si godono ogni istante di questa nuova vita di coppia. E in un momento di relax, hanno iniziato anche a pensare, come raccontano ai giornalisti della rivista Chi, alla famiglia che vorrebbero. “Ieri sera lei mi faceva vedere con un’applicazione come verrebbe nostro figlio. – ha detto Edoardo – E verrebbe bellissimo, speriamo bello come lei e per l’80% con la testa mia e per il 20% la testa sua, non per altro, perché è tanto matta“. Il Donnamaria ha anche spiegato che i suoi genitori hanno subito accolto Antonella e che sono pazzi di lei: “ Cosa dicono i miei? Pazzi di lei. Mamma dice: “Antonella è simpaticissima, matta come un cavallo, però è bella”. E papà pende dalle sue labbra. Anche perché dal vivo Antonella è più ragazza, la mia ragazza“.