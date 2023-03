Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi crescono insieme la figlia Anna anche se luì non è il papà e non è più amore

Bellissime le foto di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi con la figlia Anna, insieme anche se lui non è il papà

Bellissime le foto di Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi al parco con la figlia Anna, la figlia dell’attrice ma non del suo ex compagno. La crescono insieme, Andrea Pezzi è rimasto accanto all’attrice incinta e continua a farlo ancora adesso perché l’amore si trasforma, il bene resta, l’affetto, la stima, la voglia di non perdersi nonostante si siano lasciati. E infatti si sono lasciati da un bel po’ di tempo ma all’inizio non lo sapeva nessuno, Cristiana Capotondi e Andrea Pezzi non hanno avuto bisogno di annunciare la loro separazione. Dopo la nascita della piccola Anna è stata però la Capotondi a chiarire tutto, era giusto nei confronti di Andrea; lui forse non l’avrebbe mai fatto. Le foto che pubblica Diva e Donna sono un vero spettacolo, la tenerezza tra i due fa sognare che un giorno possano tornare insieme ma sembra siano solo amici, che tutto sia cambiato.

Andrea Pezzi resta sempre accanto a Cristiana Capotondi e alla figlia Anna

“Si sono lasciati da un po’ e a settembre scorso Cristiana Capotondi è diventata mamma di una bambina avuta con un’altra persona. Ma Andrea Pezzi è rimasto nella sua vita e in quella della piccola – scrive il settimanale di gossip – Insieme sono una famiglia, come conferma questa immagine che fa parte di un servizio più ampio che potete trovare solo sul numero di “Diva e donna” in edicola questa settimana”.

L’attrice è diventata mamma per la prima volta lo scorso settembre, pochissime le sue foto con la bambina e sempre e solo foto scattate dai paparazzi. Cristiana Capotondi non solo tiene da sempre alla sua vita privata ma evita davvero qualunque occasione per mostrarsi fuori dal set. Prima che restasse incinta la relazione con Pezzi era finita da molti mesi, dopo ben 15 anni.

Poi la sua richiesta ad Andrea di starle accanto in un momento così delicato, di ricevere la protezione che aveva sempre avuto. Sono una famiglia di certo speciale, mentre del papà della bambina la Capotondi non ha mai detto nulla.

“Io e Andrea siamo separati da più di un anno e mezzo, ma gli ho chiesto di starmi accanto per la nascita della mia bimba” le parole dell’attrice dopo il parto. A seguire Andrea Pezzi disse: “Quando all’inizio di quest’anno, Cristiana ha scoperto di aspettare un bambino, pur non essendo io il padre, mi ha chiesto di restarle accanto nella fase lunga e delicata della gravidanza. Voleva proteggere un momento così importante. Oggi più che mai, a Cristiana va tutta la mia ammirazione e la mia stima” e continua ad essere così, è evidente.