Paolo Bonolis ha una casa sul Tevere ben distante dalla casa di famiglia: è il suo rifugio

Come va tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis? Il conduttore svela che ha un'altra casa dove si rifugia lontano dalla famiglia

Sonia Bruganelli ha confidato che lei e Paolo Bonolis vivono in due case separate, ma parlava dell’appartamento che lei ha voluto sullo stesso pianerottolo della casa di famiglia. Le critiche non sono mancate, come sempre, ma adesso Paolo Bonolis svela che anche lui ha un bellissimo appartamento ed anche ben distante dalla casa in cui si ritrova con tutta la famiglia. Arriveranno le critiche anche per il conduttore? Beati loro, invece, che possono permettersi tre case, piacerebbero a tutti. Sarebbe importante per tutti avere un rifugio, come lo chiama Bonolis, che sia per lavorare, per rilassarsi, per restare un po’ da soli. Ovvio che poi sia Paolo Bonolis che Sonia Bruganelli si ritrovano con i figli nella casa a Ponte Milvio, la casa di famiglia, come la chiama lui. E’ in un’intervista a Repubblica che il conduttore racconta del suo mondo, della sua casa sul Tevere.

Paolo Bonolis e la sua casa distante da Sonia Bruganelli

“Qui mi sono costruito il mio mondo. La casa di famiglia è a Ponte Milvio ed è il punto di partenza e di ritorno di ogni mia giornata – sottolinea – Ma è sempre affollatissima: figli, amici dei figli, nipoti quando sono in Italia, personale di servizio. A volte mi sembra di essere un portiere d’albergo”. Bonolis ricorda a tutti che anche sua moglie ha fatto questa scelta: “Per questo mia moglie Sonia si è creata uno spazio dedicato a lei sullo stesso pianerottolo di casa e io vengo qui: una stazione intermedia tra lavoro e famiglia”.

Lui è ben più distante e nel suo rifugio c’è anche la sala giochi con il flipper e il biliardino. Alle pareti ci sono le foto, ci sono le prime pagine della Gazzetta dello Sport del 2010, quelle autografate dal presidente Moratti. C’è il disco d’oro che ha ricevuto dai Queen, il ritratto di Jim Morrison e c’è anche la foto di famiglia con Sonia e i loro tre figli. Quindi, per la coppia tutto procede nel migliore dei modi. Non vorreste anche voi un vostro bellissimo e comodo rifugio dove restare da soli per pensare, creare, lavorare, vivere in tranquillità per poi tornare nella casa di famiglia più carichi di energia? Il silenzio o la musica ad alto volume a volte sono fondamentali.