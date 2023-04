Adesso parla Julia Elle: tutte le accuse di Disperatamente mamma al suo ex: violenze, botte e minacce di morte

Julia Elle torna a parlare e lo fa in una intervista per il Corriere della sera. Il racconto di Disperatamente mamma e delle violenze subite dal suo ex

E’ arrivato il momento per Julia Elle di parlare. E lo ha fatto in una lunga intervista con Candida Morvillo, giornalista del Corriere della sera. Julia Elle, conosciuta sui social come Disperatamente mamma ammesso nella sua intervista, di aver raccontato qualche bugia innocente, ma ha anche raccontato, per la prima volta, ogni dettaglio della sua vita con il suo ex, Paolo, padre della prima figlia. Una vita fatta di violenza, di botte, di minacce. Niente era bello come veniva raccontato sui social, Julia Elle però, molte cose, come lei stessa ammette, non le aveva capite, fino a quanto non ha chiesto aiuto a un centro antiviolenza. Spiega che il suo ex Paolo, che ha iniziato a buttarle melma suo social mesi fa, è lo stesso che non avrebbe voluto avere figli, che le aveva chiesto di abortire, che la controllava. Poteva uscire di casa solo per fare la spesa o per lavorare perchè a lui servivano i soldi, i soldi di cui aveva bisogno per le sue dipendenze. Ha raccontato di calci, di corse al pronto soccorso, della paura di perdere il bambino che portava in grembo. Ha fatto i nomi, quello del centro antiviolenza al quale si è rivolto e la sua avvocatessa, la Bernardini de Pace, l’ha anche invitata a raccontare quello che i giudici in questi mesi hanno deciso. Come il fatto che Paolo, il suo ex, possa vedere la figlia, solo in luoghi neutri e debba fare degli esami tossicologici.

Qui il caso, come tutto era iniziato

Nel 2017 Julia Elle trova il coraggio di scappare

Dopo anni di violenze subite, circa tre e mezzo, Julia Elle trova il coraggio di scappare. “Nell’estate del 2017. Paolo era carico di odio e rabbia. Torniamo a Milano dalla Calabria, poggiamo le valigie, mangiamo una pizza in cucina, io bevo dell’acqua e poggio il bicchiere sul mobile invece di lavarlo. Lui comincia a urlare, a dire che non tenevo la casa pulita. Io, per la prima volta, invece di tacere davanti ai suoi scoppi d’ira, gli dico: basta, così non va bene, non ce la faccio più. Non glielo dico urlando, perché, quando aveva i suoi momenti, ogni parola – anche solo “ascoltami” – era come benzina sul fuoco e avevo imparato a stare zitta. Quella sera, la faccia gli cambia, lui prende il coltello della pizza e minaccia di uccidermi, puntandomelo alla gola. Diceva che mi avrebbe sgozzata, che meritavo di morire“.

Julia Elle ha spiegato che in quel momento ha capito che non voleva morire davanti ai suoi figli, per questo ha capito che doveva scappare. E lo ha fatto quella sera stessa, dicendo che Paolo non l’ha fermata perchè a lui interessavano solo i soldi: “Quando poi sono riuscita a scappare, Paolo mi diceva: mi devi ridare i soldi, nessuno ti crederà, i miei amici mi difenderanno, ti rovino, ti distruggo. E quando ho avuto successo e soldi, i soldi glieli davo ogni volta che arrivavano. Così pensavo: lui non mi distrugge e io posso dare ai bambini una vita migliore. Solo a fine 2021, dopo che è nata Chiara, avuta con mio marito Riccardo, ho cominciato a capire che forse non era giusto. Ho smesso di pagare e il risultato è che Paolo ha scatenato una campagna mediatica per rovinarmi e, infatti, gli sponsor sono andati via.”

In questa intervista di Candida Morvillo mancano però dei pezzi, perchè se è vero che Julia Elle ha avuto un figlio da un altro uomo, come lei stessa dice a inizio intervista, in un periodo in cui lei e Paolo si erano lasciati, è quindi successo che lei era andata via, per poi tornare. E bisognerebbe anche capire come mai, una volta che Julia Elle aveva la sua nuova famiglia, aveva raccontato questa storia a suo marito, ha anche deciso di continuare a fingere che andasse tutto bene, con il suo ex, invitandolo in ogni occasione in famiglia e continuando a lavorare con lui. Queste domande però, non ci sono e purtroppo non aiutano a chiarire una storia sicuramente difficile e complessa, che meriterebbe di essere raccontata in maniera più approfondita.