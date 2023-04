Lorenzo Amoruso finalmente parla di Manila Nazzaro: si sono visti due giorni fa

Per la prima volta Lorenzo Amoruso dice la sua sulla fine della storia con Manila Nazzaro

Tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è finita da qualche mese, lui non ha mai detto nulla, l’ex Miss Italia ne ha parlato a Verissimo. Lei ha tirato fuori la delusione, l’ex calciatore sui social ha appena risposto ad una serie di domande da parte dei tanti curiosi. In molti si augurano che possano tornare insieme ma Amoruso ha una risposta precisa che fa capire tutto. “Non ho mai voluto illudere nessuna fidanzata perché nella vita che facevo da calciatore quando ero giovane era così. Se non ci sei con la testa non puoi fare del male ad una persona.” Quando ha smesso di giocare ha cercato di costruire una famiglia, non c’è riuscito, non ci sono riusciti: Lorenzo Amoruso parla di Manila Nazzaro, non di altre donne, solo della sua ex compagna, la donna che avrebbe voluto lo rendesse padre. E’ un fiume in piena l’ex calciatore ma è sempre così attento nel parlare di Manila, del loro passato, dell’ovvia possibilità che un giorno qualcuno prenderà il suo posto.

Manila Nazzaro gli ha restituito le chiavi della loro casa

Tra una domanda e l’altra dei follower, tutte domande sulla loro separazione, ricorda che purtroppo hanno anche perso una bambina. Lorenzo Amoruso fa capire che per lui non sarebbe mai finita, che non può rispondere per Manila Nazzaro. In molti gli chiedono se torneranno insieme, è la sua speranza ma la decisione di lasciarsi non è stata sua. Si sono sentiti solo al telefono, per più di due mesi non si sono visti. Si sono incontrati due giorni fa e non è stato piacevole perché Manila gli ha restituito le chiavi di casa.

Era la loro casa, quella dove hanno vissuto per un anno, lì c’era il loro futuro, l’avevano costruita insieme, pensata insieme. Quando si sono lasciati Amoruso ha dato alla Nazzaro tutti il tempo per il trasferimento, per il trasloco. Adesso Manila con i i figli è tornata nella sua vecchia casa, non li lega più niente.

“Non so il futuro quello che ci riserverà” è una delle sue risposte, Lorenzo non rinnega il passato, quando è rimasto con i suoi figli e l’ha attesa per 6 mesi durante il GF Vip. Ha fatto tutto per amore, senza pensare agli altri e ad altro, senza un secondo fine, senza un secondo scopo. Ogni tanto sente i figli di Manila ma sa già che un giorno il suo posto lo prenderà un altro uomo. E’ evidente, sa che è finita per sempre ma anche che non c’è stato niente di cose grave, niente che non accada anche nelle altre coppie.