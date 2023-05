Alena Seredova, meno di un mese alle nozze ma di Buffon non dimentica quello che scoprì

Alena Seredova si sposa ma di Gigi Buffon non dimentica quella dolorosa scoperta

Alena Seredova si sposa per la seconda volta, dopo il matrimonio con Gigi Buffon il 17 giugno sposa Alessandro Nasi, il papà della sua dolcissima Vivienne. Nozze a Noto e tra i tanti dettagli già annunciati non ci sarà ovviamente nessuna famiglia allargata. Era ovvio che Buffon non sarebbe stato presente al matrimonio di Alena Seredova e Alessandro Nasi, lei non ha mai dimenticato quello che scoprì ascoltando la radio.

La splendida modella ceca al settimanale Oggi confida che non è per niente vendicativa ma che non dimentica il male che le è stato fatto. A 45 anni la Seredova è pronta per il suo secondo sì ma è al portiere che ha giurato davanti a Dio che sarebbe stato per sempre. E’ andata malissimo, hanno avuto due figli che adorano ma poi è arrivata Ilaria D’Amico.

Alena Seredova sicura che non avrà mai una famiglia allargata

Non ne vede la necessità, sia lei che Buffon sono felici con i rispettivi compagni e poi sarebbe impossibile stare tutti insieme visto il passato. Nel 2011 le nozze con Gigi Buffon e i due figli Louis Thomas e David Lee ma alla radiò quando i bambini erano ancora piccoli scoprì che suo marito frequentava un’altra donna.

Non sono una persona che desidera vendetta, ma neppure una che dimentica.

Ricordiamo tutti la sua dignità nel non dire nulla, non lasciarsi sfuggire nemmeno un commento contro Buffon. Avrebbe potuto distruggerlo ma non lo fece.

Altrimenti oggi i miei ragazzi avrebbero potuto leggere cose brutte dette dalla mamma sul loro papà e sono convinta che tutto ciò non andrebbe mai fatto, anche se la ferita è profonda.

E la ferita era profonda, tradita davanti a tutti, una relazione scoperta ascoltando la radio mentre il gossip ipotizzava che fosse lei ad avere un altro uomo.

Alessandro Nasi è l’uomo che l’ha resa felice

Alena Seredova e Alessandro Nasi il battesimo di Vivienne

Alessandro Nasi non sapeva nulla della sua storia, l’ha incontrata, si è innamorato, l’ha corteggiata, ha atteso i suoi tempi e curato le sue ferite, le insicurezze.

Alessandro ha saputo colmare i miei momenti di solitudine senza mettermi pressione né fretta. Così tutto si è svolto nel rispetto dei miei tempi e anche dei suoi: è diventato padre della nostra Vivienne a 46 anni, sarà marito a 49. Per lui è la prima volta, e dunque è giusto che anch’io viva tutto come se fosse tale.

Buffon e Ilaria D’Amico non si sono sposati

Più volte il gossip ha annunciato il matrimonio di Gigi Buffon e Ilaria D’Amico ma non c’è mai stato. Alena Seredova precisa che tra loro non c’è nessuna gara. Ognuno si gode la propria felicità, Alena con la piccola Vivienne che l’ha resa madre per la terza volta. Buffon con il piccolo Leopoldo. Nessuna gara a chi è più felice, a lei non interessa davvero.