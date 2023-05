Sole sul balcone, per Francesco Totti e Noemi Bocchi è una nuova vita

Beccati in costume sul balcone del super attico, Francesco Totti e Noemi Bocchi sono una coppia come tante

Il gossip continua a girare intorno a Francesco Totti e Noemi Bocchi e loro prendono il sole sul balcone di casa dando vita alla normalità. Non è ancora il momento di andare al mare e Totti e Noemi si rilassano nel loro attico, si espongono non solo ai raggi del sole ma anche ai fotografi.

C’è sempre qualcuno sotto casa di Francesco Totti, il suo super attico è controllato a distanza e nel fine settimana i paparazzi hanno guadagnato un po’ di foto della coppia, della famiglia, nei loro giorni di assoluta tranquillità.

Ilary Blasi con Bastian e la piccola Isabel con papà Totti

Questo fine settimana Isabel Totti è rimasta a Roma con il papà e la sua nuova famiglia. Ci sono anche i figli di Noemi Bocchi in costume con Isabel, c’è una piscina che rende piacevole anche restare a casa, per i bambini.

Venerdì scorso Ilary Blasi ha mostrato la sua partenza verso il sempre atteso weekend con il suo compagno, poi l’arrivo negli studi Mediaset di Milano per condurre l’Isola dei famosi. Questa volta la conduttrice si è dedicata all’amore, dopo aver trascorso vari fine settimana da mamma ma sempre con il suo compagno accanto.

Francesco Totti e Noemi Bocchi nella loro quotidianità

Nessuna mania di grandezza, quando Totti e Noemi Bocchi non sono in vacanza ma restano a Roma sono una coppia come molte, dal sole preso sulla terrazza del loro super attico a Roma nord, alla spesa al supermercato. La compagna dell’ex calciatore beccata anche mentre fa compere per la famiglia e Francesco l’attende fuori con lo scooter.

Il supermercato scelto è ovviamente quello vicino casa, come farebbero tutte le coppie. Un anno fa si nascondevano, evitavano in tutti i modi di mostrare i loro incontri ma il loro amore era già iniziato da un bel po’.

Nulla di più nomale, anche i loro outfit appaiono semplici, sul balcone di casa Noemi evita di mettersi in bikini, sceglie i pantaloncini. Per la spesa una comoda tuta nera. Ma lei è sempre vestita in modo molto semplice, anche se il brand è di quelli super lusso.

Le foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi

Totti e Noemi le foto a Venezia

E’ ancora una volta la rivista Chi a pubblicare le nuove foto della coppia, della loro famiglia allargata. Ancora una volta dopo aver visto i pranzi al mare, le giornate speciali in cui c’era anche la mamma di Francesco, che tra l’altro sembra apprezzare molto la sua nuova nuora. Tutto appare perfetto, un amore che vola alto.