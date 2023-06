Francesco Totti a Budapest con Cristian ma perché Chanel è rimasta a casa?

Problemi tra Francesco Totti e sua figlia Chanel? Il gossip ipotizza la gelosia

Il gossip mormora che potrebbero esserci dei problemini tra Francesco Totti e sua figlia Chanel. Ieri l’ex calciatore e Noemi Bocchi erano a Budapest, con loro anche Cristian Totti, ovviamente tutti insieme per vedere la Roma allo stadio per la finale di Europa League contro il Siviglia. Gran festa in famiglia, la nuova famiglia di Totti, grande assente però Chanel.

La secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti è da sempre una gran tifosa della Roma, come tutta la famiglia, lei però è rimasta a casa. Ha seguito la partita dai maschi schermi allo stadio Olimpico. Chanel ha mostrato tutto nelle sue storie Instagram, come ha fatto suo fratello da Budapest.

Festa amara a Budapest per i Totti

La Roma ha perso e infatti l’entusiasmo che padre e figlio hanno mostrato sui social è quello prima dell’inizio, poi non ha più detto nulla. C’è però la dichiarazione di Cristian per suo padre, l’ennesima dedica al suo campione per sempre.

Un selfie prima del fischio di inizio e quel “Ti amo” che il giovane calciatore 17enne dedica al suo papà. Entrambi fieri l’uno dell’altro. Questa volta però non c’è Chanel ed è anche da un po’ di tempo che lei non si vede con il papà e Noemi Bocchi.

Francesco Totti è geloso?

Francesco Totti e sua figlia Chanel

Francesco Totti non approva la scelta di sua figlia? Chanel è fidanzata con Cristian Babulus, una storia d’amore annunciata prima dai pettegolezzi, per le rivelazioni dell’ex compagna del fidanzato della giovanissima Totti. Poi è stata proprio Chanel a confermare tutto.

Chanel è innamorata e la sua mamma approva la sua relazione con Babalus. Forse il papà non condivide il tutto con la stessa serenità di Ilary Blasi? Il gossip prova ad ipotizzare ma senza esagerare perché Chanel ha solo 16 anni. Un’altra ipotesi potrebbe essere qualche problemino tra Chanel e Noemi Bocchi? Forse nessuna delle due.

Chanel Totti preferisce la compagnia della mamma e di Bastian?

Abbiamo visto le due coppie, madre e figlia con i rispettivi fidanzati, sia durante il fine settimana a Lugano, per il compleanno di Chanel, sia durante una serata divertente al luna park. Tutto finito sui social o tra le riviste di gossip. Forse anche questa scelta di Ilary ha dato fastidio all’ex capitano della Roma?

Di certo la cronaca rosa da più di un anno non smette di seguire giorno per giorno cosa accade nella famiglia di Totti e Ilary Blasi, ma anche i protagonisti regalano spesso nuove storie.