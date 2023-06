Home » Coppie VIP » Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al compleanno del figlio, prima l’annuncio della separazione e poi la festa Coppie VIP Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli al compleanno del figlio, prima l’annuncio della separazione e poi la festa Stefania Longo Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ieri sera hanno festeggiato il compleanno di Davide, dopo l'annuncio della separazione

Della separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli parlano tutti ma l’ex coppia ieri ha festeggiato serena il compleanno di Davide. Il secondogenito di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ieri ha compiuto 19 anni e mentre tutti spettegolano sui suoi genitori lui può vantarsi di avere una famiglia unita e di ricevere da sempre tanto amore.

E’ incredibile la valanga di critiche e commenti negativi che la Bruganelli sta ricevendo, più lei che la coppia. Se a Bonolis rimproverano di non avere detto subito della separazione e di avere ironizzato, nascosto e additato il gossip, a lei dicono di peggio.

La dedica di Sonia Bruganelli a suo figlio Davide

Sonia Bruganelli e suo figlio Davide Bonolis

Da sempre Sonia confessa che suo figlio Davide è l’uomo più importante della sua vita. Non è così per tutte le mamme e forse non c’entra nulla la separazione da Paolo ma Davide è il suo amore più grande. Gli augura di seguire i suoi sogni, come ha sempre fatto.

Io e papà saremo sempre due passi dietro di te.

Sonia Bruganelli include anche l’ex marito nel suo messaggio di auguri al suo Davide. Non è mai semplice per un figlio vedere i genitori separati, scoprire che non si amano più. L’imprenditrice aveva anche confidato che dopo le insistenti notizie sulla loro separazione era volata da Davide per tranquillizzarlo.

E’ quanto avrebbero voluto evitare entrambi, evitare che i figli potessero soffrire a causa degli altri, perché Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono certi che per causa loro non soffriranno mai. L’hanno dimostrato e lo dimostreranno, perché non si sono lasciati di certo ieri.

Sonia Bruganelli fa chiarezza a modo suo

La festa di compleanno di Davide Bonolis

E mentre tutti spettegolano sul perché e quando la Bruganelli e Bonolis si sono lasciati, aggiungendo di tutto, dai tradimenti alle bugie, la famiglia ha festeggiato serena il compleanno di Davide. Dopo una serie di dolcissime foto di Davide pubblicate dalla sua mamma, oggi Sonia mostra la serata a cui erano presenti amici, famiglia, tutti.

Nulla fa pensare a niente di diverso da ciò che l’ex coppia ha raccontato a Vanity Fair. Si sono amati ma è finita, continuano a volersi bene e più di tutto ne vogliono ai loro ragazzi.