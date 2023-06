Home » Coppie VIP » Sempre peggio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: salta anche il memorial dedicato a papà Enzo Coppie VIP Sempre peggio tra Ilary Blasi e Francesco Totti: salta anche il memorial dedicato a papà Enzo Stefania Longo Va davvero sempre peggio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Per colpa della conduttrice salta il memorial per papà Enzo Totti

Che succede ancora tra Ilary Blasi e Francesco Totti? Sembra che l’ex capitano della Roma sia nero nei confronti dell’ex meglio, sempre di più. E’ il fratello di Totti, Riccardo, a spiegare tutto, perché salta il memorial per papà Enzo e perché la battaglia continua. L’evento dedicato al padre di Francesco Totti a due anni dalla sua morte è rimandato a data da destinarsi, ma cosa c’entra Ilary Blasi?

Sul suo profilo social Riccardo Totti ha annunciato che il secondo memorial Enzo Totti non si può fare, è rimandato, non c’è una nuova data e il rammarico della famiglia è immaginabile. L’astio aumenta ed è sempre l’ex cognato di Ilary a spiegare che è tutto legato alla Totti Soccer School, la scuola di calcio di Francesco Totti che era gestita dalla famiglia della conduttrice.

Il rammarico della famiglia Totti

Se la separazione e il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti non sono semplici tutto si complica ancora di più con le famiglie dei due ex che intervengono, perché coinvolti direttamente in varie attività. La battaglia legale prosegue, come sappiamo riguarda anche il centro sportivo che vedeva ogni giorno allenarsi bambini e ragazzi.

I contrasti tra le due famiglie Totti – Blasi

Francesco Totti e Ilary Blasi quando erano felici insieme

Non è finita per niente bene tra loro e in più si è aggiunto nei mesi scorsi lo sfratto dei gestori della scuola calcio, quindi la famiglia di Ilary, che ha prodotto un’altra conseguenza: la scelta di rendere impossibile l’accesso ai tesserati. Scelta che Riccardo definisce “arbitraria e illegittima”.

Sempre il fratello di Francesco Totti ha poi ringraziato i tecnici e tutto lo staff che per lungo tempo hanno lavorato senza sosta per organizzare una manifestazione che è ovviamente molto importante per tutta la famiglia. Evento che per il momento non ci sarà proprio a causa delle scelte della famiglia Blasi.

Lucchetti alla scuola calcio di Totti

Quei lucchetti ai cancelli del centro sportivo di Totti lasciano posto alla rabbia perché non solo è stato impedito a bambini e ragazzi di proseguire gli allenamenti in campo ma non potrà esserci il memorial per il padre dell’ex calciatore, venuto a mancare a seguito delle complicanze del covid.

Salvo ripensamenti la scuola calcio alla Longarina resta chiusa, una decisione presa in seguito allo sfratto. Ai Totti non resta che attendere anche se pensavano che tutto si sarebbe risolto molto più in fretta. La proprietà della scuola calcio resta dei Totti, loro si scusano del disagio verso gli iscritti ma possiamo solo immaginare la guerra tra le due famiglie.