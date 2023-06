Home » Coppie VIP » Eros Ramazzotti e Michelle con figli e nipote ma lui non chiamatelo nonno Coppie VIP Eros Ramazzotti e Michelle con figli e nipote ma lui non chiamatelo nonno Aurora Gente pubblica le prime foto di Eros Ramazzotti col nipote e i figli sotto casa di Michelle Hunziker

Se Michelle Hunziker non vedeva l’ora di diventare nonna, Eros Ramazzotti non sembra gradisca essere chiamato nonno. Entrambi però sono pazzi di gioia nell’avere un nipotino e anche di riuscire a riunire la famiglia, una famiglia allargata che oggi li lega più che mai. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto di nonno Eros Ramazzotti sotto casa di Michelle.

Il piccolo Cesare Augusto ha poco più di due mesi ed è coccolato da tutti, anche dai giovanissimi zii, le figlie di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, e i figli di Eros e Marica Pellegrinelli. I rispettivi ex non ci sono ma figli e nipote sono tutti presenti e i paparazzi scattano una foto dietro l’altra.



Il cantante con il nipote nell’ovetto non smette di sorridere, c’è tutto il suo meraviglioso gruppetto, sono andati tutti a casa di Michele per prendere Cesare. Ovviamente c’è anche Aurora Ramazzotti e davanti al portone i fotografi beccano anche Raffaela Maria e Gabrio Tullio. E’ una nuova vita per Eros ed è piena d’amore, anche perché ha una nuova compagna ma i legami più forti restano i figli e il piccolino arrivato a marzo.

Dicono che Eros non voglia essere chiamato nonno ma di certo né lui né Michelle Hunziker dimostrano la loro età. Bermuda cargo e cappellino, il look del cantante è sempre lo stesso. In pausa tra un concerto e un altro in Italia e all’estero non fa mancare la sua presenza ai suoi amori più grandi.

E’ un nonno disponibilissimo, quando è a casa è sempre presente e ormai non è più un problema incontrarsi anche a casa della sua storica ex moglie. Li abbiamo visti più volte insieme Eros e Michelle e la Hunziker è stata dolcissima nel pubblicare come prima foto con l’adorato nipotino lo scatto con Eros.

Il cantate preleva il nipote a casa di nonna Michelle e accompagna Cesare e la figlia a casa. Con lui ci sono anche i due figli più piccoli, sempre felici di vedere il bebè che li ha resi zii giovanissimi, a 11 e 8 anni. Eros non vede l’ora di avere il nipote sul palco, sarà la gioia più grande.

Lei è Dalila Gelsomino, le presentazioni ci sono già state, è la terza storia d’amore importante per Eros. Lei ha 34 anni, 25 meno di lui. Sarà la compagna per sempre?