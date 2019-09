Fiction Rai 1 in partenza a settembre 2019: date e giorni di messa in onda

Settembre è iniziato, l’estate ci sta salutando, il fresco inizia ad arrivare nelle nostre case: è tempo di fiction in prima serata! Oggi vi parliamo di quella che sarà la proposta della Rai per l’autunno 2019 provando a fare uno schema di quella che sarà la messa in onda, con le date di partenza, delle fiction in onda su Rai 1. Grande attesa per la quinta stagione di Un passo dal cielo ma anche per le repliche di Montalbano. Ebbene si, la Rai si gioca questa carta anche a settembre nel lunedì sera prima di partire alla grande con le novità della stagione.

FICTION RAI 1 IL CALENDARIO CON LA DATA DI PARTENZA: TUTTI I TITOLI

Iniziamo con Un passo dal cielo 5. La quinta stagione della fiction di Rai 1 sarebbe dovuta andare in onda il 10 settembre, iniziando al martedì, almeno secondo quelle che erano le voci circolate in estate. La data ufficiale di messa in onda invece è quella del 12 settembre. Al momento non sembra previsto neppure un doppio appuntamento nella prima settimana, come si era pensato all’inizio. Un passo dal cielo 5 andrà invece con in onda con 20 episodi, e quindi con 10 puntate, al giovedì sera.

Dal 9 settembre 2019 andranno in onda al lunedì sera, per contrastare il debutto di Temptation Island VIP le repliche de Il commissario Montalbano per la gioia di tutti i fans di Zingaretti e company. Si parte quindi lunedì prossimo con La gita a Tindari.

Il martedì sera invece sarò occupato da La strada di casa 2 che torna con Alessio Boni protagonista. Sei le serate previste della fiction che dovrebbe andare in onda sempre al martedì sera.

Per la domenica sera invece come saprete, non andrà più in onda Che tempo che fa. Anche in questo giorno della settimana il pubblico potrà seguire una fiction. Nel mese di settembre si parte con la fiction Imma Tataranni-Sostituto procuratore. Anche in questo caso le puntate previste sono sei. Per cui la fiction andrà in onda per tutto il mese di ottobre.

Queste quindi le prime novità per il mese di settembre 2019 su Rai 1.