Un passo dal cielo 5 si parte: news e anticipazioni della quinta stagione

Un passo dal cielo 5 apre la stagione della grandi fiction di Rai 1. Sulla rete ammiraglia, dopo le repliche estive della quarta stagione della serie, si parte quindi alla grande con il ritorno tra i monti delle Dolomiti. Tante le storie che si intrecceranno in questa quinta stagione di Un passo dal cielo che, ci porterà di nuovo tra i monti con nuovi e vecchi protagonisti.

A San Candido tutto è in fermento: il comandante Neri, dopo aver risolto con difficoltà le ferite del passato, è pronto a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché Emma fa ritorno in Val Pusteria dopo una lunga assenza, anche se le apparenze potrebbero ingannare e celare altre verità. In effetti Emma arriva senza dire niente a nessuno e Neri pensa di averla vista ma poi improvvisamente perde le sue stracce…Grandi cambiamenti in vista anche per il commissario Nappi, alle prese con la nuova condizione di papà, Francesco, intanto continua a lottare contro i vecchi fantasmi della setta Deva mentre, da dietro le sbarre, il Maestro Albert Kroess, ispiratore folle e capo indiscusso per tutti gli adepti, proclama il ravvedimento e avvia la sua crociata per uscire dal carcere. Eva e Vincenzo inoltre avranno diversi problemi perchè mentre Nappi sembra essere nato per fare il papà, lei non sembra essere a suo agio con il ruolo di mamma e un bambino appena nato da accudire…

UN PASSO DAL CIELO 5 ANTICIPAZIONI: LA TRAMA DELLA QUINTA STAGIONE

Francesco da un anno è da solo da quando Emma lo ha lasciato. Ma improvvisamente sembra vederla per caso a San Candido. Il problema è che la ragazza non è tornata per lui…Neri infatti scopre che la sua ex fa visita al Maestro in carcere ma perchè lo fa? Il Maestro è cambiato veramente come dice o è rimasto l’uomo che abbiamo conosciuto? E Francesco si è veramente liberato dei suoi fantasmi? La comunità Deva e la follia che la alimentava possono ancora tornare a tormentare la sua vita? Un evento inaspettato che mette in pericolo la vita di Emma sembra riaprire tutti questi interrogativi. E Francesco si imbatte in un nuovo segreto, che riemerge dalle ceneri di Deva per rimettere in discussione le sue certezze. Ad aiutarlo questa volta c’è Adriana Ferrante, una reduce di Deva, desiderosa di cominciare una nuova vita lontano dall’incubo della setta. Nell’ultimo anno Adriana è diventata molto amica di Francesco e sembra disposta a tutto pur di aiutarlo …

UN PASSO DAL CIELO 5 NEWS: ECCO IL CAST DI QUESTA QUINTA STAGIONE

“Un passo dal Cielo”, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, per la regia di Jan Maria Michelini, Raffaele Androsiglio e Cosimo Alemà. Una serie in dieci serate con Daniele Liotti, Enrico Ianniello, Rocio Muñoz Morales, Pilar Fogliati, Stefano Cassetti, Gianmarco Pozzoli, Giulia Fiume, Sinja Dieks, Matteo Martari e le new entry Serena Autieri, Beatrice Arnera, Jenny De Nucci e Matteo Oscar Giuggioli. In onda in prima serata il giovedì su Rai1 dal 12 settembre .

Appuntamento quindi a giovedì sera con la prima puntata della fiction.