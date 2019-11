Pezzi Unici, anticipazioni seconda puntata: Vanni indaga sul passato di Erica

Continua la prossima domenica 24 novembre l’avvincente storia di Vanni, della sua bottega e dei suoi Pezzi Unici: titolo della nuova fiction di Rai Uno interpretata da Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. I “pezzi unici” sono anche i giovani protagonisti della serie, tutti arrivati nell’officina di Vanni nel tentativo di ritornare utili alla società dopo il brutto passato che li ha contraddistinti.

Dopo la puntata d’esordio di domenica scorsa, cosa succederà nel secondo appuntamento con la fiction di Rai Uno? Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di Pezzi Unici…

Pezzi Unici: Anticipazioni seconda puntata

Dopo le prime problematiche all’interno della bottega, poi rientrate grazie alla buona vendita durante la notte bianca, un rinomato designer propone una collaborazione a Vanni. L’uomo però rifiuta sostenendo che il professionista che ha proposto l’affare era fin troppo superficiale. Il designer rilancia sostenendo che apprezza in particolar modo i lavori di Erica; la ragazza, dopo la turbolenza notte, è in stato di fermo in polizia per un interrogatorio.





La faccenda manda in tilt Vanni che inizierà a nutrire nuovi dubbi sui “pezzi unici” e chiederà ad Anna di ottenere le loro schede biografiche. La donna non gli fornirà nulla. Ma l’artigiano non si scoraggia facilmente e inizia a fare indagini sul conto di Erica; le due prime tracce lo porteranno persino a sostenere che la ragazza abbia avuto una relazione col deceduto Lorenzo.

La storia si evolve: l’uomo prova a strappare una confessione alla giovane, che in realtà smentisce in toto le ipotesi fatte sulla sua presunta relazione. Dopo quel dialogo, Erica non si presenta più in laboratorio. Per quale motivo? Quello che possiamo rivelarvi in queste anticipazioni è che Erica e il presunto designer inizieranno a conoscersi ma gli interessi dell’uno nei confronti dell’altra non saranno proprio gli stessi…

In tutto questo, gli attriti fra la tutrice Anna e il mastro Vanni continuano ad essere sempre più turbolenti e lei arriverà persino a minacciare l’uomo di valutarlo negativamente sui moduli di valutazione che dovrà consegnare in tribunale. Ma i colpi di scena non sono di certo finiti qui: cos’altro succederà ai Pezzi Unici di Rai Uno?





Pezzi Unici, anticipazioni seconda puntata: Vanni indaga sul passato di Erica ultima modifica: da