Don Matteo 12 anticipazioni: Anna e Sergio si nascondono perchè lei ama ancora Marco?

Sembravano destinati a stare insieme per sempre Anna e Marco e invece…Nella puntata di Don Matteo 12 in onda ieri sera c’era stato anche un riavvicinamento, per la gioia di tutti i fans che fanno il tifo per loro. E invece Anna ha visto Marco insieme a Sara e ha cambiato idea…L’attimo non è stato colto ma la sensazione è che la nostra cara capitana provi ancora qualcosa per il PM. Cosa succederà nelle prossime puntate e come si concluderà questa dolce storia d’amore? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della ottava puntata di Don Matteo 12 in onda giovedì prossimo su Rai 1. Cosa vedremo il 12 marzo 2020?

Avrete visto che Sergio, molto preso da Anna, le ha consigliato di lasciarsi andare e di viversi quello che prova. Anna quindi non ha resistito al suo abbraccio e ha ricambiato i suoi baci. Sta nascendo una nuova coppia? Sembrerebbe proprio di si…Ma scopriamo i dettagli e le anticipazioni della puntata numero otto in onda la prossima settimana in prima serata su Rai 1.

DON MATTEO 12 ANTICIPAZIONI OTTAVA PUNTATA: LA TRAMA DEL 12 MARZO 2020

12×08 Non Dire Falsa Testimonianza: Una donna viene trovata in fin di vita. La figlia di lei, Chiara, dice di sapere chi è stato: Don Matteo, suo padre! L’accusa è doppiamente sconvolgente. Si apre un caso che coinvolge il sacerdote, che rifiuta di difendersi, chiuso in un ostinato mutismo, mentre Anna e il Maresciallo si battono per dimostrare la sua innocenza. Nel frattempo, Nino deve tenere a bada suor Luciana, zia missionaria, che non vede il nipote da anni e che a causa di una “piccola bugia” è convinta che Nino sia un sacerdote. Per non deluderla, Cecchini la asseconda e si improvvisa “don Nino”. Intanto, Anna si ritrova a un bivio nella sua vita sentimentale. Decide di frequentare Sergio ma non vuole che la cosa sia pubblica. Sara però li incontra al ristorante e racconta tutto a Marco. Il PM non sa come gestire questa situazione e si rende conto che forse Anna prova ancora qualcosa per lui visto che si nasconde…Oppure lo fa per non dargli un dolore? Anna come risponderà alle richieste di Marco? E Sergio continuerà ad accettare questa situazione?

Don Matteo ha davvero una figlia e ha qualcosa a che fare con l’omicidio? La puntata è dedicata al comandamento non dire falsa testimonianza per cui di certo, ascolteremo tante, ma tante bugie…

Tutto questo e molto altro nella puntata di Don Matteo 12 in onda giovedì prossimo su Rai 1.